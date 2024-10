Isekai Anime: Diese 13 Serien transportieren euch direkt in eine andere Welt

Das japanische Wort „Isekai“ (異世界) bedeutet übersetzt ins Deutsche „Anderswelt“ beziehungsweise „andere Welt“ und beschreibt damit bereits das Genre sehr treffend. Für gewöhnlich gelangt der oder die Protagonisten in einem Isekai durch beispielsweise ein magisches Portal, eine Maschine oder den Tod in eine fremde oder virtuelle Parallelwelt.

Isekai gehört zu den beliebtesten Genres bei Anime, Manga und japanischen Videospielen. Hier erfahrt ihr, was das genau ist und 13 Serien-Empfehlungen im Isekai-Genre, die euch direkt in eine andere Welt entführen werden.

Als Einwandererkind und Waisenjunge muss Rio in den Slums einer magischen Welt um sein Überleben kämpfen. Eines schicksalhaften Tages erwachen Erinnerungen an ein früheres Leben in ihm. Als junger Mann namens Haruto Amakawa hat er zuvor in Tokyo gelebt und ist bei einem Busunglück gestorben. Doch in Rio erwacht mehr als diese Erinnerung, allem Anschein nach wohnt ihm eine unbekannte Art der Magie inne. Und wäre das nicht schon genug, wird er am selben Tag der Erkenntnis auch noch beschuldigt, die Prinzessin entführt zu haben. Sein Leben verändert sich schlagartig auf vielfache Weise.

Makoto Misumi ist in jeder Hinsicht ein Durchschnittstyp. Eines Tages wird er als Held in die Welt seiner Eltern transportiert, wo er fortan als Held dienen sollte. Doch die Göttin dieser Welt hat ganz klare Vorstellungen. Sie entscheidet, dass Makoto zu hässlich für die Aufgabe sei, weswegen sie ihn kurzerhand am Rand der Welt aussetzt. Hier trifft Makoto auf Halbmenschen und Fabelwesen und gründet mit diesen eine neue Zivilisation und schmiedet seinen ganz eigenen Traum.

Haruhiro erwacht mit einer Gruppe Menschen in einer für sie unbekannten Welt namens Grimgar. Keine der Personen kann sich so recht erinnern, wie sie hier gelandet sind und was sie zuvor getan haben. Ab sofort sollen sie ihr Leben als Monsterjäger fristen und von dem Erlös ihrer erjagten Beute leben – doch besonders geeignet sind die meisten für diese Aufgabe nicht.

Arc ist ein gewöhnlicher junger Mann, doch eines Tages erwacht er in einer Welt, die dem Videospiel ähnelt, welches er kurz zuvor noch gespielt hat. Er stellt schnell fest, dass er komplett overpowered ist und nicht nur unglaublich stark ist, sondern auch sehr viele nützliche Zauber beherrscht. Doch es liegt ein Fluch auf ihm: Seine menschliche Hülle existiert nicht, er ist nur ein Skelett in einer Rüstung – die er besser jederzeit anbehält, um nicht als Monster von den Menschen gejagt zu werden.

Skeleton Knight in Another World | Trailer (Crunchyroll)

Naofumi Iwatani ist ein ganz gewöhnlicher Student und selbsternannter Otaku . Eines Tages findet er in der Bibliothek das Buch „Die Chronik der vier heiligen Waffen“. Neben Schwert, Speer und Bogen wird der Schild als vierte Waffe genannt, worüber er sich sehr wundert. Als er das Kapitel über den Held des Schilds aufschlägt, wird er in eine andere Welt befördert. Fortan führt er das Leben des besagten Helden und soll die Welt vor der Zerstörung durch sogenannte Wellen beschützen. Doch der Held des Schilds hat keinen guten Ruf und seine „Waffe“ ist auch alles andere als hilfreich für den Start ins neue Leben.

The Rising of the Shield Hero Staffel 3 | Offizieller Trailer (Crunchyroll)

Wie der Titel schon erahnen lässt, ist „Reborn as a Vending Machine, I Now wander the Dungeon“ selbst bei dem in den letzten Jahren stetig ansteigenden Absurtitätsgrad ein ungewöhnlicher Isekai-Anime. Bei einem Autounfall wird der namenlose Protagonist von einem Verkaufsautomaten erschlagen und erwacht daraufhin als sein „Mörder“ in einer fremden Fantasy-Welt. Das Leben als Verkaufsautomat hat jedoch gleich mehrere Haken: Das Vokabular beschränkt sich nur auf wenige Sätze und die Beweglichkeit bewegt sich gegen Null.

Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon | Offizieller Trailer (Crunchyroll)

Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill

