Kahlschlag bei ARD: Viele TV-Sender verschwinden – das müsst ihr jetzt tun

Ab Anfang nächsten Jahres wird es ernst: Viele Programme der ARD werden nicht mehr wie gewohnt zu empfangen sein. Wer weiter fernsehen will, muss sich umstellen.

ARD-Abschaltung: SD-Sender verschwinden

Ab dem 7. Januar 2025 wird die ARD ihre Programme nur noch in HD-Qualität ausstrahlen. Die bisherige parallele Übertragung in Standardauflösung (SD) endet endgültig. Schon jetzt informieren die Sender über den Electronic Program Guide (EPG) mit Hinweisen wie „Achtung: Sie schauen Fernsehen in SD“ oder mit Umbenennungen ihrer Sende, beispielsweise in „alt_Das Erste“. Zusätzliche Erinnerungen an die Abschaltung sehen die Zuschauer auch im Videotext (Quelle: ARD).

Die Umstellung wurde 2023 beschlossen und folgt einer Empfehlung der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF), die auf Sparmaßnahmen drängt. Bereits 2022 hatte die ARD die SD-Ausstrahlung einiger Sender eingestellt, darunter One und Arte. Nun betrifft die Abschaltung auch die großen Programme wie Das Erste und die Dritten. Das ZDF plant einen ähnlichen Schritt, allerdings erst Ende 2025. Hier wurde der 18. November als Stichtag gewählt.

Obwohl mittlerweile die meisten Haushalte in Deutschland über HD-fähige Geräte verfügen, könnte die Umstellung für manche Zuschauer problematisch werden. Haushalte ohne HD-Empfang stehen vor der Aufgabe, neue Geräte anzuschaffen. Andernfalls bleibt das öffentlich-rechtliche Fernsehbild größtenteils dunkel. Auch Kabelkunden, deren Signal über Satellit eingespeist wird, müssen aktiv werden – ein neuer Sendersuchlauf wird ab dem 21. November 2024 empfohlen.

SD-Abschaltung: Was ARD-Zuschauer jetzt tun sollten

Wer die Programme der ARD weiterhin empfangen möchte, sollte prüfen, ob sein Fernseher oder Receiver HD-fähig ist. Für Betroffene gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder ein Hardware-Upgrade auf moderne Geräte oder der Umstieg auf Streaming-Plattformen, die die öffentlich-rechtlichen Sender in HD-Qualität anbieten. Dazu gehören Joyn, Zattoo und Waipu.tv.

