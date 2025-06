Millionengrab: Mega-Flop erhält zweite Chance auf Disney+

Der vermutlich meistgehasste Film des Jahres ist jetzt ein Chartstürmer auf Disney+.

Schneewittchen erobert die Streaming-Charts

Die Realverfilmung vom Disney-Klassiker Schneewittchen ist ab sofort bei Disney+ abrufbar. Während der Fantasyfilm im Kino ein kolossaler Flop war, ist die Nachfrage beim Streamingdienst hoch. So hat sich Schneewittchen kurz nach Release den ersten Platz der Charts geschnappt. Damit schlägt die Neuverfilmung sogar gefragte Filme wie den neuesten Predator-Film.

Wer kein Abo bei Disney+ hat, kann sich den Film auch bei anderen Anbietern digital kaufen. Je nach Angebot müsst ihr hier allerdings zwischen 13,99 und 19,99 Euro für den Film bezahlen.

Es wird spannend zu sehen sein, wie lange sich Schneewittchen an der Spitze der Charts halten kann. Der nächste größere Release auf Disney+ ist die neue Marvel-Serie Ironheart, welche in Deutschland am 25. Juni erscheint. Spätestens dann wird sich aller Voraussicht nach ein Wechsel der Pole-Position ereignen.

Das Remake war zum Scheitern verurteilt

Schneewittchen spielte an den weltweiten Kinokassen lediglich 205 Millionen US-Dollar ein und das bei einem Produktionsbudget von bis zu 270 Millionen US-Dollar. Schon im Vorfeld der Veröffentlichung schlug dem Remake eine nahezu beispiellose Welle der Abneigung entgegen. So wurde der Trailer auf YouTube in Grund und Boden gevotet, es gab öffentliche Boykottaufrufe, diverse Nachdrehs und Skandale um die beiden Hauptdarsteller Rachel Zegler und Gal Gadot.

Der Gnadenstoß waren dann die überwiegend schlechten Pressestimmen. So sind gut 60 Prozent aller Reviews negativ. Kritisiert wurden dabei vor allem die darstellerischen Leistungen, der künstliche Look und die neuen Songs (Quelle: Rotten Tomatoes). Auf IMDb hält der teure Fantasyfilm aktuell einen desaströsen Wert von 1,8 von 10 möglichen Punkten.