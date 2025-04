Netflix-Hit hätte schon vor Jahren enden sollen – jetzt kommt die Quittung

Mit der fünften Staffel endet die Thriller-Serie You – Du wirst mich lieben in diesem Jahr. Obwohl die Serie ein großer Hit für Netflix ist, hätte sie meiner Meinung nach schon mit der zweiten Staffel enden sollen. Auch das Publikum ist mit dem Finale eher unzufrieden.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Netflix-Hit You hat das perfekte Ende verpasst

Zu viel Erfolg tut einer Serie nicht gut und nur die wenigsten Serien fühlen sich wirklich rund an. In der Realität wird eine Serie so lange fortgesetzt, bis den Machern die Ideen ausgehen und das Publikum sich enttäuscht abwendet. Natürlich endet nicht jede Serie wie Game of Thrones, wo die letzte Staffel so enttäuschend ausfiel, dass sie dem Image der Marke geschadet hat.

Aufhänger für diesen Artikel ist allerdings die Netflix-Serie You, deren fünfte und finale Staffel seit dem 24. April auf der Streamingplattform abrufbar ist. Die erste Season hatte mich Ende 2018 richtig begeistert. Endlich stand mal wieder eine böse Figur im Zentrum der Handlung, denn so charmant Joe Goldberg auch dargestellt wird, er bleibt am Ende ein Stalker und Psychopath.

Der Erfolg der Serie zog schnell eine Fortsetzung nach sich, die schon ein Jahr später veröffentlicht wurde und meiner Ansicht nach perfekt endete. Gerade die letzte Szene hätte der Serie einen runden Abschluss spendiert. Stattdessen ist das passiert, was auch Serien wie Dexter widerfahren ist.

Es wurden weitere Staffeln produziert und die Handlungen wurden immer abstruser und unglaubwürdiger. Staffel 4 war mir dann sogar so doof, dass ich sie nach fünf Folgen abgebrochen habe. Das Finale habe ich mir dann auch gar nicht mehr angetan.

Beim Publikum kommt das Finale nicht gut weg

Ein Blick auf den Review-Aggregator Rotten Tomatoes verrät: Meine Entscheidung war offenbar richtig. Mit einem Publikums-Score von aktuell 56 Prozent positiven Stimmen schneidet die fünfte Staffel eher bescheiden ab (Quelle: Rotten Tomatoes).

Für mich also ein weiterer Beweis dafür, dass nur den wenigsten Serien ein würdiger Abschluss vergönnt ist. Netflix dürfte das aber vollkommen egal sein, denn immerhin steht die Serie in den hauseigenen Charts bereits auf Platz 1 und das ist schlussendlich mehr wert als eine gute Geschichte.