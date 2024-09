Netflix krallt sich witzigen Animationsfilm, der aktuell im Kino läuft

Gerade noch im Kino und demnächst schon bei Netflix: Garfield – Eine extra Portion Abenteuer landet Anfang Oktober im Programm des Streaming-Anbieters. Den Trailer zum Film könnt ihr euch oben ansehen.

Mega-Deal: Netflix zeigt den Garfield-Film

Das ging schnell: Garfield – Eine extra Portion Abenteuer ist ab dem 09. Oktober auf Netflix abrufbar. Dabei läuft der beliebte Animationsfilm sogar noch vereinzelt im Kino. Damit sichert sich der Streaming-Anbieter einen Überraschungshit.

Das neueste Abenteuer des gefräßigen Comic-Katers läuft seit Mai in den weltweiten Kinos und hat dort ordentlich Kasse gemacht. Mehr als 257 Millionen US-Dollar spielte der Animationsfilm in den vergangenen Monaten ein.

Nun erscheint der Film demnächst bei Netflix, was auf einen Deal aus dem Jahr 2021 zurückgeht. Dort sicherte sich der Streaming-Gigant das Vorrecht, Filme von Publisher Sony innerhalb von 18 Monaten nach Kinostart auf der hauseigenen Plattform zu veröffentlichen. In diesem Vertrag ging es auch schon um den besagten Garfield-Film (Quelle: The Hollywood Reporter).

Auch im neuesten Kinofilm frönt Garfield seiner Liebe für Lasagne. (© Sony)

Publikum und Fans lieben den faulen Kater

In dem Animationsfilm Garfield – Eine extra Portion Abenteuer erfahren Fans mehr über die Geschichte des weltberühmten Katers. Wie kam Garfield eigentlich zu seinem Herrchen Jon und was ist aus seiner leiblichen Familie geworden?

Diese Fragen werden im Film nicht nur beantwortet, sondern auch von diversen turbulenten Action-Sequenzen begleitet, die den überaus faulen Kater aus seiner gewohnten Komfortzone zwingen. Schau euch hierfür am besten den oben eingebundenen Trailer an.

Bei der internationalen Fachpresse kam das bunte Abenteuer eher durchwachsen an. Der Kritiker-Score steht aktuell nur bei bescheidenen 36 Prozent Zufriedenheit. Der Publikumswert erreicht indessen 80 Prozent Zustimmung (Quelle: Rotten Tomatoes).

