Neue Serie könnte mein Highlight des Jahres sein, aber deutsche Streaming-Fans gehen leider leer aus

Ein Kommentar von Daniel Boldt

Presse und Publikum feiern Arztserie The Pitt

Eigentlich kann man sich als Serienfan nicht beschweren. Dank der großen Konkurrenz auf dem Streaming-Markt rund um Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Joyn und Apple TV+ erscheinen fast wöchentlich neue Highlights. Allein in den letzten drei Monaten sind mit Paradise, The Studio, Adolescence oder On Call fantastische Serien erschienen – und wir reden hier nur von den Neustarts.

Leider werden deutsche Serienfans aber immer noch bei dem einen oder anderen Knaller außen vor gelassen und das ärgert mich. So zum Beispiel bei der neuen HBO-Serie The Pitt. Die neue Arztserie wird von der englischsprachigen Welt in den höchsten Tönen gelobt und erhält auf Plattformen wie Rotten Tomatoes herausragende Kritiken. Der IMDb-Score spricht mit 8,8 von 10 möglichen Punkten ebenfalls Bände.

The Atlantic bezeichnet The Pitt als die beste Arztserie seit einer Generation. NPR vergleicht die Serie mit den Anfängen von Kultserie Emergency Room und der New Yorker schreibt, dass The Pitt einem pro Folge mehrfach das Herz bricht. Als leidenschaftlicher Serienfan und Redakteur in diesem Bereich werde ich sofort hellhörig, wenn die US-Presse so ins Schwärmen gerät.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu The Pitt ansehen:

The Pitt | Trailer

Deutsche Serienfans schauen in die Röhre

Umso bitterer ist es dann zu wissen, dass The Pitt in Deutschland nicht läuft. Da es sich um eine HBO-Produktion handelt, wäre ein zeitnaher Release auf Sky beziehungsweise WOW eigentlich logisch gewesen, aber Fehlanzeige. Somit steht aktuell nicht fest, ob und wann die Serie hierzulande ausgestrahlt wird.

Und klar, natürlich ist das ein reines Luxusproblem, aber gemessen daran, dass wir inzwischen ein echtes Überangebot an Streaming-Anbietern haben, ist es wirklich frustrierend zu sehen, wie so eine Perle keinen Release bei uns erhält.