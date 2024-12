Nintendo, bringt dieses Meisterwerk zurück und ich kaufe die Switch 2 sofort

Die Ära der Switch nähert sich ihrem Ende. Damit ich mir eine Switch 2 sofort zum Launch kaufe, muss Nintendo eine Sache machen: Gebt mir The Legend of Zelda: Twilight Princess!



Ein Kommentar von Martin Hartmann

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das ist der Teil, in dem ich über Zelda: Twilight Princess schwärme

Nintendo bereitet jetzt gerade den Launch des Switch-Nachfolgers vor (vielleicht heißt er einfach Switch 2). Aktuell hadere ich noch damit, ob ich mir die neue Konsole direkt zum Launch kaufen soll. Ein Comeback von The Legend of Zelda: Twilight Princess würde mir wohl den entscheidenden Schubs versetzen.

Anzeige

Zelda: Twilight Princess ist bis heute mein Lieblings-Zelda – selbst Meisterwerke wie Breath of the Wild und Tears of the Kingdom kommen da nicht ran. Das Original habe ich damals noch auf der Wii gespielt, wo mich das Spiel absolut umgehauen hat.

Allem voran erzählt Twilight Princess eine unglaublich tolle Geschichte. Das Schicksal von Hyrule, der Schattenwelt und vor allem von Midna, der besten Begleiterin überhaupt, hat mich schon damals an den Bildschirm gefesselt.

Anzeige

Noch dazu gibt es so viele tolle Momente im Spiel: Das erste Mal mit Epona über die Ebene von Hyrule reiten, mit einem Kreisel gegen ein Monsterskelett kämpfen und oder ein verlassenes Dorf voller Katzen erkunden. Zuletzt bietet Twilight Princess auch einen der besten finalen Bosskämpfe, den ich je in irgendeinem Spiel gesehen habe.

Schaut euch hier den Trailer für Zelda: Twilight Princess an:

The Legend of Zelda: Twilight Princess HD – Launch Trailer

Warum Nintendo? Twilight Princess fehlt bis heute

The Legend of Zelda: Twilight Princess ist ursprünglich im Jahr 2006 für die Wii und den GameCube erschienen. Nintendo hat das Zelda-Meisterwerk auch nicht vergessen und ihm im März 2016 eine aufgehübschte Neuauflage für die Wii U spendiert.

Anzeige

Das Problem ist jetzt, dass niemand eine Wii U gekauft hat (mich eingeschlossen). Nintendo scheut sich eigentlich nicht davor, die Spiele von der gescheiterten Konsole zu retten und auf der Switch neu zu veröffentlichen. Dank bestätigter Abwärtskompatibilität sind sie dann auch auf der Switch 2 spielbar. Twilight Princess ist davon aber ausgenommen – vermutlich, weil es von einer noch älteren Konsole stammt.

Die Switch 2 ist jetzt die perfekte und vielleicht letzte Gelegenheit, um das Zelda-Meisterwerk wieder in die Hände der Spieler zu geben. Es wäre auch ein ideales Launch-Spiel für die neue Konsole, denn ich weiß, dass ich mit meinem Wunsch nicht alleine bin.

Wie gut kennst du The Legend of Zelda? (Quiz)

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.