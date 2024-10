Nintendo Switch Online: In Kürze könnt ihr drei komplette Spiele gratis zocken

Nintendo kündigt neue Probe-Spiele für alle Switch-Online-Abonnenten an. Euch erwarten drei Vollversionen, die ihr in Kürze komplett ohne Zusatzkosten eine Woche lang ausprobieren könnt.

3 Probespiele für Switch-Online-Abonnenten

Wenn ihr bereits für Nintendo Switch Online zahlt, solltet ihr jetzt unbedingt die drei neuen Probespiele für die Hybridkonsole zocken. Wie Nintendo auf X (früher Twitter) verrät, könnt ihr die folgenden drei Spiele vom 23. Oktober bis zum 30. Oktober komplett gratis ausprobieren:

Minecraft Dungeons

A Little to the Left

Cursed to Gold

Im Probezeitraum von einer Woche bekommt ihr nicht nur eine Demo, sondern die Vollversion des jeweiligen Spiels. Wenn ihr etwas Zeit mitbringt, könnt ihr die Gratis-Games also auch komplett durchspielen. Bei der jetzigen Auswahl an Probespielen ist das auch gar nicht so unwahrscheinlich.

Schaut euch hier den Trailer zu Minecraft Dungeons an:

Minecraft Dungeons: Launch-Trailer

Das sind die Probespiele für Nintendo Switch Online

Das größte Spiele der Probewoche ist Minecraft Dungeons. Im Ableger zum Welterfolg liegt der Fokus auf dem Kampf gegen Zombies, Creeper und diverse andere Feinde. Das Gameplay erinnert dabei eher an Diablo und weniger an das klassische Minecraft. Mit unseren Tipps zum Spielstart seid ihr gut auf das Klötzchen-Abenteuer vorbereitet.

In A Little to the Left könnt ihr euch vom Alltagsstress entspannen. Euer einziges Ziel ist es, verschiedene Alltagsgegenstände in einer befriedigenden Art und Weise zu sortieren. Ihr müsst ihr euch nur vor der Katze in Acht nehmen, die eure Ordnung gerne durcheinander bringt.

Den Abschluss macht Cursed to Golf. Im Roguelike seid ihr dazu verdammt auf ewig in der Golf-Hölle den Schläger zu schwingen. Mächtiger Spezialattacken erleichtern dabei die wirklich kniffligen Kurse.

Laut der Website HowLongtoBeat benötigt ihr für die Hauptstory von Minecraft Dungeons 5-6 Stunden. Für das komplette Spiel benötigt ihr etwa 32-33 Stunden. A Little to the Left dauert dagegen etwa 3-4 Stunden und 9-10 Stunden, wenn ihr alles sehen wollt. Im Fall von Cursed to Golf sind es 7-8 Stunden für die Hauptstory und 13-14 Stunden für das komplette Spiel. Im Gratis-Zeitraum auf der Nintendo-Switch könnt ihr also schon einiges erledigen.

