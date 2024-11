Pitbull Tour 2025: Tickets für das Deutschlandkonzert im Vorverkauf

Mr. Worldwide kommt nach Deutschland – für ein einziges Konzert. Wie ihr vor allen anderen an Tickets kommt und wann der allgemeine Verkaufsstart beginnt, erfahrt ihr hier.

Tickets für Pitbulls „Party After Dark Tour“ in Köln

Im April kündigte Pitbull seine elfte Tour an, die von August bis Oktober 2024 andauert. Allerdings führten die 26 Konzerte Mr. Worldwide nur durch Nordamerika. Jetzt hat der Musiker ein einziges Konzert in Deutschland angekündigt. Am 25. Februar 2025 könnt ihr Pitbull in Köln erleben.

Ab dem 13. November 2024 um 10 Uhr könnt ihr die Tickets für das Pitbull-Konzert im Vorverkauf ergattern. Dafür müsst ihr ein RTL+-Abo besitzen. Auch Kunden der Telekom haben den Vorteil der Prio-Tickets:

Habt ihr den Vorverkauf verpasst, könnt ihr einen Tag später, am 14. November 2024 um 10 Uhr, Karten im Ticketmaster-Presale kaufen.

Wie oft war Pitbull in Deutschland?

Basierend auf der Konzert-Historie, war Pitbull in seiner gesamten Karriere nur siebenmal in Deutschland. Dabei schneiden die deutschen Fans im Vergleich zu anderen europäischen Ländern noch gut ab: Schweden, Finnland, Österreich oder Portugal wurden beispielsweise nur zweimal von Pitbull besucht.



Mit großem Abstand ist der Sänger in den USA aufgetreten, gefolgt von Kanada, Brasilien und Mexiko (Quelle: Setlist.fm). Wie sich auch in den Kommentaren auf Pitbulls Instagram-Account sehen lässt, sind insbesondere seine europäischen Fans laut über ihren Wunsch nach Konzerten.

Da Pitbull regelmäßig auf Tour geht, ist eine Welttournee mit Stopp in Deutschland nie ausgeschlossen. Zuletzt war Pitbull während seiner „Can't Stop Us Now Tour“ in Deutschland – Berlin und München waren im Juni 2022 die jeweiligen Gastgeber der Konzerte.

