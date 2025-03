PS2: Krass ey, mit DVD-Player

Ein erstklassiger DVD-Player und nebenbei auch noch eine Spielkonsole für 3D-Games. Oder war's andersrum? Wie man es auch dreht: Die Sony PlayStation 2 ist eine Legende und die bislang meistverkaufte Konsole der Welt. Ein Rückblick zum 25-jährigen Jubiläum.

Im März 2000 trat die PS2 in Japan ihren Siegeszug an – unter herausfordernden Startbedingungen. Die erste PlayStation (1994) war zwar äußerst erfolgreich, aber in die Jahre gekommen und technisch abgehängt. Im hart umkämpften Markt konnten bereits Nintendo mit dem Nintendo 64 (1996) und Sega mit dem Dreamcast (1998) beeindruckende Hardware und passende Hits platzieren.

Teuer und schwer zu programmieren

Sonys PlayStation 2 war hierzulande ziemlich teuer (869 DM beim Deutschland-Verkaufsstart im November 2000) – aber auch eine einzigartige Kombination aus 3D-Spielekonsole und DVD-Player. Ein gewichtiges Kaufargument, denn DVD-Player waren noch nicht in jedem Haushalt angekommen. Die seinerzeit unübertroffene Bild- und Tonqualität fürs Heimkino machte die Abspieler begehrt – gute DVD-Player kosteten allerdings durchaus so viel wie die PS2. Mit dem Kauf der Konsole ließen sich also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Um es mit Worten aus der Zeit zu sagen: „Krass cool ey, gediegen Filme schauen und zocken.“

Sony konnte von der PlayStation 2 weltweit über 160 Millionen Einheiten verkaufen. Das macht die Konsole 25 Jahre später zum Rekordhalter. (© Sony)

Die gemeinsam mit Toshiba entwickelte Plattform aus Emotion Engine (CPU) und Graphics Synthesizer (GPU) versprach beeindruckende Leistung. Die PS2 galt allerdings als technisch komplex und war für einige Programmierende sogar ein wahrer Albtraum.

Legendäre Spiele und lange Lebensdauer

Aber die Entwickler und vor allem Sony holten im Laufe der Jahre immer mehr aus der schwarzen Kiste und setzten einige Meilensteine der Videospiele in die Welt. Es sind so viele, dass man sie kaum alle nennen kann: Metal Gear Solid 2, GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, Gran Turismo 3, Final Fantasy 10, Devil May Cry, Tony Hawk 3 und 4, Silent Hill 2, Resident Evil 4, God of War 1 und 2, Shadow of the Colossus und so weiter und so fort. Die PS2 hatte für jeden den passenden Hit. Und viele davon sind auch heute noch einen Blick wert.

So sahen die Spielverpackungen aus: Ico für PS2, erschienen 2001 (© IMAGO / Depositphotos)

Die PS2 war 12 Jahre lang in der Produktion, erst Ende 2012 wurden Herstellung und Vertrieb eingestellt. Bis Ende 2013 wurden noch PS2-Spiele veröffentlicht. Die Abwärtskompatibilität zu PS1-Spielen und kontinuierliche Preissenkungen bis auf 99 Euro (2009) trugen sicherlich zum anhaltenden Erfolg bei. Wer sich heutzutage nach einer gebrauchten PS2 in gutem Zustand umschaut (z. B. bei Ebay), zahlt bei vielen gewerblichen Händlern genau so viel oder sogar noch mehr. Die Sony-Konsole ist mittlerweile das, was Sega Saturn oder Super Nintendo vor ihr waren: Ein gefragtes Retro-Gadget, das bei einer ganzen Generation Kindheitserinnerungen weckt.

