Release der Switch 2: Nintendo stellt klar, wie lange ihr mindestens warten müsst

Nach der Vorstellung der Switch 2 lässt Nintendo noch Fragen offen. Wann erscheint die Konsole eigentlich? Die offiziellen Pläne machen zumindest klar, wie lange ihr mindestens warten müsst.

Wann erscheint die Nintendo Switch 2?

Der Trailer für die Switch 2 zeigt eine Konsole, die dank zahlreicher Leaks bereits Wochen bis Monate zuvor im Internet gelandet ist. Beim Release-Termin dürfte Nintendo allerdings doch noch eine Überraschung bereithalten.

Erste Gerüchte gingen davon aus, dass die Switch 2 bereits im März veröffentlicht werden könnte. Dass daraus nichts wird, zeigt jetzt ein offizieller Zeitplan von Nintendo. Zunächst soll noch eine Direct am 2. April zur Switch 2 stattfinden. Dann folgen sogenannte Experience-Events auf der ganzen Welt. Dort sollen Interessierte die Konsole „erstmals“ ausprobieren können.

In Deutschland läuft das Event in Berlin vom 25. bis 27. April. Andere Städte folgen wesentlich später – in Seoul in Südkorea dürfen Spieler sogar erst vom 31. Mai bis zum 1. Juni Hand anlegen. Unter diesen Umständen ist es fast unmöglich, dass die Switch 2 davor erscheint. Stattdessen ist ein Release Anfang bis Mitte Juni denkbar.

Die Switch 1 wurde ursprünglich am 20. Oktober 2016 vorgestellt und am 3. März 2017 veröffentlicht. Dazwischen lagen also etwas mehr als vier Monate. Mit einem Release im Juni könnte Nintendo diesen Rhythmus beibehalten.

Mehr unbeantwortete Fragen zur Switch 2

Es gibt noch mehr Fakten zur Switch 2, über die Fans aktuell nur spekulieren können. So gibt es beispielsweise einen neuen Button auf dem rechten Joy-Con, zu dem wir bereits Vermutungen haben. Auch eine Maus-Funktion der Controller wurde bisher nur angedeutet, aber noch nicht bestätigt.

Zuletzt fehlt auch noch eine Ankündigung zum Preis der Switch 2. Leaks können sich hier noch nicht auf einen Preis einigen. In unserer Umfrage könnt ihr uns verraten, wie viel ihr für die neue Nintendo-Konsole bezahlen würdet:

Hand aufs Herz: Wie viel Geld würdet ihr für die Switch 2 ausgeben?

