RPG-Überraschung: Fantasy-Game auf Steam begeistert mich mit dem ersten Trailer

Während der diesjährigen Game Awards wurden wieder viele neue Spiele vorgestellt. Ein RPG erinnert mich an Baldur’s Gate 3 und löst damit jede Menge Vorfreude bei mir aus. Den Trailer könnt ihr euch direkt oben ansehen:



Ein Kommentar von Martin Hartmann

Solasta 2 sieht aus wie Baldur’s Gate 3: Perfekt für mich

Es klingt gemein, aber manchmal begeistert mich ein Spiel, indem es mich an ein anderes Spiel erinnert. So ist es jetzt auch mit Solasta 2. Das rundenbasierte Taktik-Rollenspiel hat während der diesjährigen Game Awards einen ersten Trailer bekommen, der auch Gameplay zeigt. Mein erster Gedanke war: Das ist doch Baldur’s Gate 3.

Solasta 2 hat aber natürlich nicht einfach vom Rollenspiel-Meisterwerk von Larian Studios abgeschrieben. Beide Spiele basieren allerdings auf dem gleichen Regelwerk. Somit kommen wir sogar die Zauber sofort bekannt vor, die in Solasta 2 gewirkt werden. Für mich ist die Ähnlichkeit ein Grund zur Vorfreude. Ich liebe die Kämpfe in Baldur’s Gate 3 und gebe daher auch gerne einem neuen Spiel mit ähnlichem Gameplay eine Chance.

Solasta 2 soll im Laufe des Jahres 2025 im Early-Access erscheinen. Entwickler Tactical Adventures verspricht außerdem, dass Fans bereits davor eine Demo ausprobieren können.

Die Produktseite auf Steam hält sich mit Informationen bisher noch zurück. Sie verrät allerdings, dass es eine große Welt geben soll, die ihr nach freiem Herzen erkunden könnt.

Solasta 2 bringt deutlichen Grafik-Sprung im Vergleich zum Vorgänger

Die Zahl im Namen lässt bereits vermuten, dass es sich bei Solasta 2 um einen Nachfolger handelt. Solasta: Crown of the Magister ist am 27. Mai 2021 erschienen und brüstet sich ebenfalls mit seiner Treue zum Dungeons-and-Dragons-Regelwerk.

Ich habe ehrlich gesagt noch nie davon gehört und muss auch sagen, dass es auf den Screenshots doch etwas altbacken aussieht. Die Bewertungen fallen allerdings sehr gut aus. Solasta 2 scheint das Grafikproblem jetzt lösen zu können, denn es sieht auf Steam bereits fantastisch aus.

