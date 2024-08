RTLup im Live-Stream: Anbieter & Kosten auf TV, PC & Smartphone

RTLup könnt ihr über verschiedene TV-Streamingdienste legal im Live-Stream sehen. Welche Optionen es für PC, Tablet, Smartphone & weitere Geräte gibt, welche Vorteile die verschiedenen Dienste bieten und wie viel die passenden Abos kosten, erfahrt ihr hier.

Das RTLup-Programm besteht größtenteils aus Klassiker des deutschen RTL-Programms wie „Der Blaulichtreport“, „Das Strafgericht“, „Das Familiengericht“ und amerikanischen Kult-Krimi-Serien wie „Law & Order“, „Monk“ oder „Mord ist ihr Hobby“. Darüber hinaus zeigt der Sender immer wieder Schlager-Unterhaltung. Wer keinen Fernseher besitzt oder die Sendungen am PC oder unterwegs auf einem Mobilgerät verfolgen möchte, kann den RTLup-Live-Stream bei verschiedenen Anbietern sehen.

Offizieller Live-Stream – RTL+

Einen kostenfreien Live-Stream wie bei den Sendern von ProSiebenSat.1 und den Öffentlich-Rechtlichen gibt es bei RTLup nicht. Der offizielle Live-Stream gehört zum Premium-Angebot von RTL+. Während ihr verpasste Sendungen mit zusätzlicher Werbung auch kostenlos in der RTLup-Mediathek schauen könnt, ist der Live-Stream ausschließlich für Premium-Abonennten. Hier habt ihr aber auch Zugriff auf die Live-Streams der anderen RTL-Sender wie RTL, RTL 2, Nitro, VOX & weitere.

Wenn ihr den RTLup-Live-Stream an eurem Smartphone, Computer oder Tablet schauen möchtet, benötigt ihr mindestens das Premium-Abo (6,99 Euro/Monat). Neben den Live-Streams bekommt ihr Zugriff auf Folgen vor der TV-Ausstrahlung, eine Auswahl an Serien in der OV und exklusive Inhalte. Die Abo-Stufe „Max“ (12,99 Euro/Monat) bietet euch zusätzlich das Musik-Abo von Deezer sowie das werbefreies Anschauen der On-Demand-Inhalte.

RTLup Live-Stream: Weitere Anbieter & Kosten

Neben dem offiziellen Live-Stream von RTL, gibt es aber auch viele weitere TV-Streamingdienste, die RTLup (neben vielen weiteren Sendern) in ihren Premium-Abos anbieten. Wer mehr als die RTLup sehen möchte, kann mit folgender Tabelle die Dienste, Sendervielfalt, Funktionen und Kosten vergleichen:

RTL+ Waipu TV Zattoo MagentaTV Pro & Contra Mediathek

Mediathek Inhalte vor TV-Ausstrahlung sehen

Inhalte vor TV-Ausstrahlung sehen Exklusive Inhalte

Exklusive Inhalte HD-Qualität

HD-Qualität Ausgewählte Inhalte als OV

Ausgewählte Inhalte als OV Kombo-Angebot mit Musik-Abo (RTL-Musik)

Kombo-Angebot mit Musik-Abo (RTL-Musik) nur RTL-Sender im Live-Stream über 200 Sender

über 200 Sender Waiputhek

Waiputhek Cloud-Recorder

Cloud-Recorder Sendung pausieren

Sendung pausieren zubuchbare Pay-TV-Sender

zubuchbare Pay-TV-Sender Je nach Paket nur SD-Qualität über 200 Sender

über 200 Sender Zattoothek

Zattoothek Cloud-Recorder

Cloud-Recorder Restart und Live-Pause

Restart und Live-Pause zubuchbare TV-Pakete

zubuchbare TV-Pakete Je nach Paket nur SD-Qualität über 150 Sender

über 150 Sender Megathek

Megathek Cloud-Recorder

Cloud-Recorder Restart & Timeshift

Restart & Timeshift zubuchbare Pay-TV- und Sport-Sender

zubuchbare Pay-TV- und Sport-Sender Magenta-TV-Originals

Magenta-TV-Originals Je nach Paket nur SD-Qualität Produktdetails Monatsabos Premium (6,99 €)

Max (12,99 €)

Family (18,99 €) Comfort (7,49 €)

Perfect Plus (12,99 €)

Perfect Plus + Netflix (ab 15,99 €)

Perfect Plus + DAZN (54,99 €) Premium (9,99 Euro)

Ultimate (13,99 Euro) Flex (ab 10 Euro)

Smart Flex (ab 15 Euro) Parallele Streams 1 bis 4 2 bis 4 1 bis 4 2 bis 3 Verfügbar bei RTL+ Waipu TV Zattoo MagentaTV

