Spart euch die Zeit: Neuer Netflix-Hit enttäuscht Serienfans

Die neue Thriller-Serie Zero Day ist auf Netflix gestartet. Bei Presse und Publikum hinterlässt der Neustart allerdings einen durchwachsenen Eindruck – für den ersten Platz in den Charts hat es trotzdem gereicht.

Nummer 1 auf Netflix: Thriller-Serie Zero Day

Nach der Vorfreude kommt nun die Ernüchterung. Die neue Serie Zero Day mit Hollywood-Legende Robert De Niro ist am 20. Februar auf Netflix gestartet. Und obwohl der düstere Thriller innerhalb von 24 Stunden die Spitzenposition in den hauseigenen Charts einnehmen konnte und damit sogar das True-Crime-Drama American Murder hinter sich ließ, sind die Kritiken und Reaktionen alles andere als zufriedenstellend.

Ein kurzer Blick auf den Review-Aggregator Rotten Tomatoes offenbart ein durchwachsenes Bild. Derzeit würden nur 47 Prozent aller Zuschauer die Netflix-Serie weiterempfehlen. Der Kritiker-Score fällt zwar besser aus, aber auch hier sind nur 57 Prozent von der Miniserie überzeugt.

Der Hollywood Reporter urteilt zum Beispiel:

Am Ende einer Szene denkt man nie, dass De Niro und einer seiner Co-Stars etwas Interessantes zusammen gemacht haben, und in einer Serie über eine gemeinsame Ermittlung ist das eine dramatische Sackgasse.

Generell beklagen sich auffallend viele Pressestimmen über das Tempo. The Wrap resümiert, dass Zero Day wohl besser ein Film geworden wäre und keine sechsteilige Serie.

Das müsst ihr über Zero Day auf Netflix wissen

Zero Day handelt von einem schweren Cyberangriff auf die USA. Der ehemalige US-Präsident George Mullen (gespielt von Robert De Niro) soll herausfinden, wer für den Anschlag verantwortlich ist. Was keiner weiß, Mullen hat mit psychischen Problemen und Erinnerungslücken zu kämpfen.

Mit der düsteren Thriller-Serie Zero Day wollte Netflix vermutlich Streaming-Rivale Amazon die Stirn bieten, die am selben Tag Reacher Staffel 3 veröffentlicht haben. Im direkten Vergleich zieht Netflix also diesmal den Kürzeren, wenn es darum geht, wer die beste Serie im Programm hat.