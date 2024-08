The Acolyte erhält keine zweite Staffel. Damit aber noch nicht genug, denn Disney beginnt nun damit, die Existenz der umstrittenen Star-Wars-Serie auszulöschen. Den offiziellen Trailer zu The Acolyte seht ihr oben.

Disney löscht Inhalte zu The Acolyte

The Acolyte entwickelt sich immer mehr zum PR-Desaster. Das Absetzen der kontroversen Star-Wars-Serie hat im Netz bereits hohe Wellen geschlagen.



Mutterkonzern Disney bemüht sich indessen um Schadensbegrenzung und hat nun damit begonnen, sämtliche Merchandise-Produkte zu The Acolyte aus den hauseigenen Shops zu entfernen – scheinbar will das Unternehmen die Existenz der Serie Stück für Stück ausradieren.

Anzeige

Ein ähnliches Vorgehen gab es auch bei der Fantasy-Serie Willow, die zwischen 2022 und 2023 auf Disney+ lief und aufgrund von zu niedrigen Zuschauerzahlen schlussendlich abgebrochen wurde.



Disney ging aber noch einen Schritt weiter und entfernte die Serie von der Streaming-Plattform. Damit ist Willow nirgendwo mehr legal abrufbar. Fans von The Acolyte befürchten nun, dass der Star-Wars-Serie ein ähnliches Schicksal blühen könnte.



Nicht nur Disney löscht Inhalte für immer, auch Warner geht so vor:

The Acolyte spaltet die Star-Wars-Community

The Acolyte erschien offiziell am 04. Juni 2024 und entwickelte sich schnell zu dem zentralen Streitthema in der Star-Was-Community. Während die internationale Presse The Acolyte durchaus positiv bewertete, wurde die Serien auf Portalen wie Rotten Tomatoes regelrecht zerrissen: Der User-Score liegt derzeit bei desaströsen 18 Prozent Zufriedenheit (Quelle: Rotten Tomatoes).



Die Meldung, dass die Serie nicht fortgesetzt wird, wurde dementsprechend auch extrem unterschiedlich in den sozialen Medien aufgenommen. Auf der einen Seite wurde die Absetzung frenetisch gefeiert und auf der anderen Seite gab es den Vorwurf, dass Disney dem Hass und dem Rassismus gegenüber The Acolyte nachgeben würde.



Disney selbst begründet das vorzeitige Ende der Star-Wars-Serie mit schlechten Aufrufzahlen. Demnach soll der Start zwar erfolgreich gewesen sein, zum Schluss sind die Zahlen aber massiv eingebrochen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.