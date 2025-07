Streaming-Tipp für Fantasy-Fans: Diese unterschätzte Serie hat mich völlig überrascht

Die smarte Fantasy-Serie His Dark Materials ist leider viel zu schnell in Vergessenheit geraten – zum Glück gibt es sie auf Wow zu sehen. Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Die Fantasy-Serie His Dark Materials ist brillant besetzt, hochwertig produziert und erzählt eine fantasievolle und spannende Geschichte. Obwohl bei der Serien-Adaption von der BBC und HBO vieles stimmt, ist sie im Vergleich zu anderen großen Namen leider ziemlich unter dem Radar hindurchgeflogen (bei Wow ansehen).

His Dark Materials: Fantasy-Tipp bei Wow

His Dark Materials ist eine Roman-Trilogie von Philip Pullman, die hierzulande wohl besser unter dem Namen Der Goldene Kompass bekannt ist. Die Serie dreht sich um das Mädchen Lyra (Dafne Keen), das in einem Universum aufwächst, in dem die Seele eines jeden Menschen als Begleittier an dessen Seite lebt – sogenannten Daemonen.

Wegen einer Prophezeiung wird sie in ein wildes Abenteuer hineingezogen, das sich über verschiedene Universen erstreckt. Dabei wird sie unter anderem von dem skrupellos-religiösen Regierungsapparat des Magisteriums gejagt, muss Geheimnisse um ihre Eltern aufdecken und Freunde davor bewahren, von ihren Seelen getrennt zu werden.

Fantasy-Serie ist positive Überraschung

Ich bin gewöhnlich absolut nicht derjenige, der ungefragt jede dahergelaufene Fantasy-Serie verschlingt, weswegen ich bei His Dark Materials von Beginn an skeptisch war. Auch die vor Jahren gefloppte Verfilmung mit Daniel Craig und Nicole Kidman hat mich nicht gerade optimistisch gestimmt.

Doch die Serie gibt den Charakteren und der intelligent-konstruierten Welt viel mehr Luft zum Atmen, als es ein einzelner Film je könnte – und bringt dabei auch die vom Autor beabsichtigte anti-religiöse Botschaft ohne Einschränkungen rüber.

In drei großartigen Staffeln wird Lyras Reise immer verzwickter und die Dilemmas, denen sie sich gegenüber sieht, immer schmerzhafter. Ihr Onkel, Lord Asriel (James McAvoy) stellt sich dabei nicht unbedingt als helfender moralischer Kompass heraus.

Mit Mrs. Coulter (Ruth Wilson) hat die Serie zudem eine glaubwürdige, komplexe und damit umso grausamere Antagonistin, die ich lange wie wenig andere Figuren in Fantasy-Werken verabscheut habe.

Falls ihr düstere Fantasy mit starken Charakteren und einer einzigartigen Welt zu schätzen wisst und ein Wow-Abo euer Eigen nennt, solltet ihr euch His Dark Materials deswegen auf keinen Fall entgehen lassen.