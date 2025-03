Amazon trennt sich von einzigartiger Prime-Serie und das ist ein Fehler

Amazon Prime Video wirft die düstere Fantasy-Serie American Gods aus dem Programm. Im Anschluss ist die Serie nirgendwo mehr kostenlos abrufbar. Ein schwerer Verlust, wie ich finde, denn die Serie sprengt alle typischen Sehgewohnheiten.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Amazon macht Schluss: American Gods nur noch kurze Zeit bei Prime Video

In weniger als zwei Wochen verschwindet die Serie American Gods aus dem Programm von Amazon Prime Video – und das acht Jahre nach dem Start der Serie, die bei Amazon früher mal ein großes Aushängeschild für den beliebten Streamingdienst war.

Als großer Serienfan habe ich die düstere Fantasy-Saga um einen großen Götterkrieg sehr genossen, weshalb der Abgang am 22. März ein echter Verlust ist. Natürlich können interessierte Serienfans American Gods im Anschluss noch digital erwerben, aber bei dieser speziellen Serie ist das nur eingeschränkt zu empfehlen.

American Gods wird nämlich nicht klassisch erzählt, sondern wirkt viel mehr als audiovisuelle Erfahrung. So gibt es zwar eine übergeordnete Handlung, aber die einzelnen Folgen entsprechen eher einem Rausch an gewaltigen Bildern. Vieles muss man sich inhaltlich herleiten – da merkt man der Serie ihren Comic-Ursprung an. American Gods stammt nämlich aus der Feder von Neil Gaiman, der auch Sandman erschaffen hat.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zur ersten Staffel ansehen:

American Gods: Offizieller deutscher Trailer

Wer Hannibal liebt, der sollte American Gods eine Chance geben

Entwickelt wurde die Serie dagegen von Bryan Fuller, dem Kopf hinter der Kultserie Hannibal. Wer diese Serie gesehen hat, der weiß, was es mit der dunklen Ästhetik und dem Fokus auf verstörende oder betörende Bilder auf sich hat. Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass American Gods nicht für jedermann geeignet und der Vorwurf „Style over Substance“ durchaus berechtigt ist.

Aber gerade deswegen würde ich jedem Serienfan raten, die ersten paar Folgen auszuprobieren. Und das ist natürlich am einfachsten, solange die Serie noch im Programm von Amazon Prime Video enthalten ist.

Mit Legion gibt es auf Disney+ eine ähnliche, aber doch ganz andere Serie:

