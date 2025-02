The Witcher 3: Das Bestiarium – Überblick über alle Monster

In The Witcher 3: Wild Hunt begegnet ihr über 50 verschiedenen Monstern, die eure Fähigkeiten als Hexer herausfordern. Dabei hat jeder Gegner spezifische Schwachstellen und hinterlässt einzigartige Beute. In unserem nachfolgenden Bestiarium findet ihr eine Übersicht über alle Monster.

Bestiarum: Alle Monster und Gegner

Egal wohin euch euer Hexer-Abenteuer treibt, ihr werdet es viel mit allerlei Monstern von Bär bis Ghul zu tun haben. Nicht nur müsst ihr die Kreaturen im Laufe verschiedener Quests beseitigen, sie lassen auch wertvolle Materialien fallen, die ihr für die Herstellung der besten Rüstungen dringend brauchen werdet. Auch werdet ihr es mit den Monstern aufnehmen müssen, wenn ihr die 100 % schaffen und alle Erfolge erreichen wollt. Daher ist es sehr nützlich, die Monster genauer unter die Lupe zu nehmen und ihre Schwächen zu erkennen.

Die Monster von Witcher 3 sind in Artgruppen unterteilt, die Gemeinsamkeiten in Lebensraum, Eigenschaften oder Ähnlichem haben. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass Monster innerhalb einer Gruppe oft ähnliche Schwächen haben. Klickt in der nachfolgenden Liste auf die Verlinkung, um zu der entsprechenden Seite zu gelangen. Diese Monster gibt es in Witcher 3:

Bestien (unten auf dieser Seite) :

(unten auf dieser Seite) Bären Hunde Wölfe

Draconide :

Basilisken Gabelschwänze Gorgos Kreischlinge Wyvern

Geister :

Büßer Erscheinungen Hims Mittagserscheinungen Nachterscheinungen Pestmaiden

Hybriden :

Erynien Greifen Harpyien Melusine Sirenen Sukkuben

Insektoide :

Endriagen Krabbenspinnen Harrisi

Konstrukte :

Djinns Genien Gargoyles Golems Hunde der Wilden Jagd

Nekrophagen :

Alghule Ertrunkene Ghule Gruftweiber Moderhäute Neblinge Wasserweiber

Ogroide :

Eisriesen Trolle Nekkar Zyklopen

Relikte :

Bies (Unholde) Kobold (Doppler) Muhmen Silvane Tschorts Waldschrate

Vampire :

Ekimmen Höhere Vampire Katakane

Verfluchte Wesen :

Berserker Fehlgeborene Ulfhedinn Werwölfe



Was hilft gegen die Monster?

Natürlich gibt es Zeichen, Tränke und Bomben, die universal nützlich sind und die ihr in den meisten Kämpfen zu eurem Vorteil einsetzen könnt. Noch besser kommt ihr aber gegen die Monster weg, wenn ihr auf ihre Schwächen achtet und dementsprechende Mittel gegen sie einsetzt. Nutzt dafür zum Beispiel dementsprechende Waffenöle, um euch vor den Kämpfen zu stärken. In der Tabelle seht ihr, was euch besonders viel im Kampf gegen die Witcher-3-Ungeheuer sein wird:

Monster Waffenöl Hexerzeichen Bomben Tränke Bestien Bestienöl Quen Nebelbombe Donnertrank Draconide Draconidenöl Igni/Aard Kartätsche Goldener Pirol Geister Geisteröl Yrden/Igni Mondstaub Geisterabsud Hybriden Hybridenöl Aard/Igni Kartätschen Griffinabsud Insektoide Insektoidenöl Igni/Yrden Mondstaub Goldener Pirol Konstrukte Konstruktöl Quen Dimeritium Steinhaut Nekrophage Nekrophagenöl Quen/Igni Nordwind Schwarzes Blut Ogroide Ogroidenöl Quen/Axii Nordwind Trollabsud Relikte Reliktöl Igni/Aard Dimeritium Ekhidna-Absud Vampire Vampiröl Igni/Yrden Mondstaub Schwarzes Blut Verfluchte Wesen Verfluchtenöl Igni/Axii Verbrenner Werwolfabsud

Bären

Egal ob in unserer Welt oder auf dem Kontinenten von Witcher 3: Bären sind euch nicht freundlich gesinnt. (© CD Project Red)

In den Wäldern, ob Velen oder Skellige, werdet ihr mit Sicherheit dem ein oder anderen Bären begegnen. Da Bären Allesfresser sind, unterscheiden sie nicht ob Mensch oder Tier. Wenn ihr ins Revier eines solchen Bären dringt, wird dieser äußerst angriffslustig und gefährlich agieren. Seinen Angriffen solltet ihr so gut es geht ausweichen, da euch ein Treffer ins Taumeln bringen kann und euch einiges an Lebenskraft kosten könnte. Es gibt nicht nur Braunbären, sondern auch Schwarzbären, Polarbären und Höhlenbären.

Taktik: Falls ihr anfangs noch nicht viel von den Lebenspunkten des Bären abziehen könnt, benutzt vor dem Kampf Bestienöl. Des Weiteren solltet ihr euch mit dem Quen-Zeichen schützen, da die Angriffe der Bestie ziemlich hart sein können.

Beute:

Bärenfell

Bärenfett

Rohes Fleisch

Hunde

Der beste Freund des Menschens… oder auch nicht. (© Screenshot spieletipps.de)

Eigentlich sind Hunde eher dafür bekannt, die besten Freunde des Menschen zu sein, allerdings spiegelt der Hund auch den Charakter seines Herren wider. Da es in der Welt von The Witcher 3 so einige schlechte Menschen gibt, kommt es auch hier und da mal vor, dass man auf einen aggressiven Hund trifft. Streunende Köter sind dabei wohl am gefährlichsten, da sie sich an den Geschmack von Blut und Aas gewöhnt haben.

Taktik: Der beste Tipp für einen Kampf gegen Hunde ist Bestienöl und immer wieder auszuweichen. Achtet dabei nicht von den Bestien umzingelt zu werden, da es dazu kommen könnte, dass sie eine Reihe von Angriffen starten, ohne dass ihr eine Chance auf Gegenwehr habt.

Beute:

Bestienfangzähne

Bestienleber

Hundetalg

Wölfe

Gerakt gehört zwar der Wolfsschule an, den wilden Wölfen ist das aber egal. (© Screenshot spieletipps.de)

Normalerweise leben Wölfe in einem Rudel und eher weit weg von der menschlichen Zivilisation. Allerdings kann es vorkommen, dass ausgehungerte Wölfe sich den Siedlungen der Menschen nähern. Und obwohl es dabei eigentlich nicht zum Aufgabenfeld eines Hexer gehört, muss sich Geralt einigen Wolfsrudeln im Spiel stellen.

Taktik: Wie alle Bestien, sind auch Wölfe empfindlich gegen Bestienöl. Ihr solltet geübt im Kampf gegen mehrere Gegner sein, da sie gern in der Gruppe angreifen und dabei kaum Zeit zum Reagieren lassen.

Beute:

Bestienfangzähne

Bestienleber