Unmögliche Pokémon-Challenge! Dieses Spiel kann keiner komplett durchspielen

Ihr denkt, ihr habt alles in Pokémon Smaragd erreicht? Weit gefehlt! Ein einziges Pokémon macht es unmöglich, das Spiel wirklich zu 100% abzuschließen. Die schockierende Wahrheit über den wahren Endgegner in der Pokémon-Welt. Im Video oben findet ihr den Inhalt des Artikels zusammengefasst.

Pokémon Smaragd mit nationalem Pokédex, allen Items und Bändern auf 100% zu bringen, ist schon eine Herausforderung. Der YouTuber KarpfeDiem zeigt auf seinem Kanal eindrucksvoll, wie lange das dauert.

Aber ist das wirklich schon alles? Was ist mit den Geschlechter-Varianten? Oder Shiny-Pokémon? Immerhin gab es in Smaragd noch keine Möglichkeit, die Chance auf Glitzer-Pokémon zu verbessern. Und dann bräuchten die auch noch perfekte Stats...

Die unglaubliche Rechnung

Der YouTuber Astroid Videos hat sich die Mühe gemacht und ausgerechnet, wie lange es dauern würde, wirklich ALLES in Pokémon Smaragd zu erreichen. Das Ergebnis ist schockierend: 120 Million Quintillionen Jahre! Also 120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000, ganze 36 Nullen.

Unser Universum wird längst nicht mehr existieren, bevor ihr dieses Ziel erreicht. Immerhin kann euch zu dem Zeitpunkt aber auch niemand mehr Zeitverschwendung vorwerfen.

Der wahre Endgegner

Aber warum dauert das so lange? Der Schuldige hat einen Namen: Pandir. Das kleine, süße Panda-Pokémon existiert nämlich in über vier Milliarden Fellvarianten. Und all diese müsstet ihr als Shiny mit perfekten Stats fangen. Da wirkt Cynthia plötzlich wie ein Anfängergegner, nicht wahr?

Natürlich wird niemand mit gesundem Menschenverstand ernsthaft versuchen, Pokémon Smaragd auf diese Weise zu 100% abzuschließen. Selbst mit unverschämt hohem Glück würde es Ewigkeiten dauern, über vier Milliarden Pandirs zu fangen. Von den Lagerkosten ganz abzusehen. Aber es wirft die Frage auf: Ab wann ist ein Spiel eigentlich komplett durchgespielt?