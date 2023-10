54 Wechselrichter für Balkonkraftwerke getestet: Nur wenige Modelle sind zu empfehlen

Balkonkraftwerke liegen aktuell voll im Trend, doch der Hype wurde überschattet von einem Skandal mit Wechselrichtern. Ihnen fehlte ein in Deutschland vorgeschriebenes Relais, sodass diese nicht mehr betrieben werden durften. Der „Akkudoktor“ Andreas Schmitz und viele seiner Kollegen haben sich 54 Wechselrichter für Balkonkraftwerke vorgenommen und genau getestet, was diese wirklich leisten.

54 Balkonkraftwerk-Wechselrichter im Test

Der Balkonkraftwerk-Skandal vor einigen Wochen hat hohe Wellen geschlagen. Einige bekannte Hersteller von Wechselrichtern haben ein in Deutschland vorgeschriebenes Relais weggelassen und somit keine Zulassung in Deutschland. Das hat den „Akkudoktor“ Andreas Schmitz und seine Kollegen dazu gebracht, noch einmal genauer hinzuschauen. Insgesamt wurden 54 Wechselrichter der Marken Deye, Hoymiles, EcoFlow, Anker und vielen mehr genau untersucht. Das Ergebnis? „Die HÄLFTE ist KÄSE!“ – so der Titel des YouTube-Videos.

Bei den Tests wurde aber nicht nur nach dem vorgeschriebenen Releais geschaut, sondern noch viel mehr untersucht. Gibt es alle nötigen Zertifikate? Wie hoch ist der angegebene und gemessene Wirkungsgrad? Wie schnell schalten die Wechselrichter nach einem Stromausfall ab? Wie hoch ist die Strahlung und EMV-Verträglichkeit? Und vieles mehr. Entstanden ist eine umfangreiche Tabelle, die jeden einzelnen Wechselrichter im Detail behandelt und davor warnt, ihn eingeschränkt empfiehlt oder empfiehlt.

Im Video wird das Bewertungssystem im Detail erklärt:

Nur wenige Wechselrichter wirklich empfehlenswert

Durch die umfangreichen Tests, in denen die Wechselrichter teilweise zerlegt und geröntgt wurden, haben nur wenige Hersteller und Modelle wirklich komplett überzeugt. Hoymiles gehört zu den wenigen Unternehmen, die wirklich empfehlenswert sind. Da gab es absolut keine Beanstandungen. Auch PowerStream von EcoFlow hat die Tests bestanden. Wechselrichter von Envertech, NEP und andere Unternehmen konnten zumindest mit einem Teil ihrer Modelle überzeugen.

Schaut euch die Liste am besten selbst an und bildet euch ein Urteil (bei Akkudoktor anschauen). Die Tests sollen im Übrigen weiter gehen. Sollten wieder Auffälligkeiten bemerkt werden, dann werden die Ergebnisse dort erfasst und veröffentlicht. Das ist gut für alle Kundinnen und Kunden, die ein Balkonkraftwerk sicher nutzen wollen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.