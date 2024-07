70 Prozent Rabatt: Steam reduziert hochgelobtes RPG aus der Baldur’s-Gate-Schmiede

Rollenspiel-Fans aufgepasst: Ein absolutes Meisterwerk des Genres hat auf Steam momentan wieder seinen Tiefpreis erreicht. Divinity: Original Sin 2 ist mit dem Rabatt von 70 Prozent für Freunde von umfangreichen Fantasy-RPGs ein Muss.

Mit Divinity: Original Sin 2 ist Entwickler Larian Studios 2017 ein bahnbrechender Erfolg gelungen – und das Fantasy-RPG hat auch sechs Jahre später nichts von seiner Qualität eingebüßt. Wenn ihr den Fan-Liebling bislang noch nicht gezockt, bietet sich nun für euch auf Steam die perfekte Gelegenheit, denn die Definitive Edition kostet derzeit nur 13,49 Euro.

Anzeige

Divinity: Original Sin 2 auf Steam stark reduziert

Das RPG Divinity: Original Sin 2 ist ein umfangreiches, rundenbasiertes Rollenspiel, in dem ihr allein oder mit Freunden zusammen das Ziel verfolgt, zur neuen Gottheit aufzusteigen. Ihr könnt euch dabei als Mensch, Echse, Zwerg, Untoter oder Elf frei durch das Reich von Rivellon bewegen, mit den Bewohnern interagieren sowie euren Charakter durch Quests und erfolgreich beendete Kämpfe nach und nach weiterentwickeln.

Schaut euch hier den Trailer zu Divinity: Original Sin 2 an:

Divinity Original Sin 2 - Features Trailer

Auf Steam zählt das RPG seit seinem Release zu den beliebtesten Vertretern seiner Gattung – nach über 157.000 abgegebenen Stimmen steht es bei einer äußerst positiven Wertung. Für Fantasy-Fans ist Divinity: Original Sin 2 ein absolutes Muss und derzeit könnt ihr es euch mit einem Rabatt von 70 Prozent schnappen – das Rollenspiel ist noch bis zum 11. Juli 2024 von 44,99 Euro auf 13,49 Euro im Preis heruntergesetzt (bei Steam ansehen).

Anzeige

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition Larian Studios

Steam-Charts: Neuer Looter-Shooter an der Spitze

Mit dem satten Rabatt pirscht sich Divinity: Original Sin 2 derzeit auch in den Steam-Charts nach oben – auch wenn es nicht für die Spitze reicht. Auf dem ersten Platz ist momentan der brandneue Bombast-Shooter The First Descendant eingestiegen, aber Rollenspiel-Fans finden dahinter einige vielversprechende Games, die ebenfalls stark im Preis reduziert sind. Dazu zählen zum Beispiel The Witcher 3 und Hogwarts Legacy.

Anzeige

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 17 neue Open-World-RPGs, die ihr euch 2024 nicht entgehen lassen solltet:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.