Android-Smartphones werden von Jahr zu Jahr besser. Bei einigen Technologien sind die Hersteller aber auf Unternehmen angewiesen, die diese voranbringen. Qualcomm ist bei vielen Smartphones dieses Unternehmen, das bei der Ladetechnologie nun einen großen Schritt nach vorne machen soll.

Qualcomm will Android-Smartphones mit 150 Watt laden

Besonders in chinesischen Smartphones sind Schnellladetechnologien mittlerweile Standard. Bis zu 120 Watt sind fast schon Normalität. Oft handelt es sich dabei um Eigenentwicklungen, sodass man ein spezielles Netzteil benötigt, um das volle Potenzial ausschöpfen zu können. Quick Charge ist ein Standard von Qualcomm, der da nicht mitkommt – bis jetzt.

Laut einer chinesischen Quelle (bei Weibo anschauen) wird Qualcomm mit dem Snapdragon 8 Gen 1 (bisher als Snapdragon 898 bekannt) Quick Charge in der 5. Generation einführen. Damit soll man Smartphones mit bis zu 150 Watt aufladen können. Ein Smartphone soll damit in nur 10 Minuten von 0 auf 100 Prozent kommen. Die Größe des Akkus macht dabei kaum einen Unterschied, da die Ladegeschwindigkeit so hoch ist.

Qualcomm nutzt dabei die Dual-Charge-Technologie, wo zwei kleinere Akkus zur gleichen Zeit besonders schnell aufgeladen werden. Durch eine solche Schnellladetechnologie verändert man die Nutzung eines Smartphones komplett. Das habe ich kürzlich mit dem Xiaomi 11T Pro mit 120-Watt-Ladetechnologie im Test erlebt. 5 Minuten ans Netzteil und man hat für Stunden Energie. Über Nacht aufladen ist Geschichte.

Im Video stellen wir euch das Xiaomi 11T Pro mit 120-Watt-Ladetechnologie vor:

Xiaomi 11T Pro im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Qualcomm bietet Technologie anderen Smartphone-Herstellern an

Der große Vorteil an der Entwicklung von Quick Charge 5 ist, dass Qualcomm diese Technologie seinen Partnern zur Verfügung stellt. Ist ein Snapdragon-Prozessor verbaut, kann man auch auf Quick Charge 5 zugreifen. Man kann also zukünftig damit rechnen, dass sich deutlich mehr Android-Smartphones viel schneller aufladen lassen.