Die Laufzeit des Anime-Klassikers Bleach hatte 2012 ein Ende, eine abgeschlossene Geschichte hatte die Serie allerdings nie. Das soll sich jetzt aber ändern, denn der Anime kehrt mit neuen Episoden zurück.

Bleach kehrt nach über acht Jahren als Anime zurück. Das wurde von Shueisha und Mangaka Tite Kubo in einem offiziellem Stream bestätigt. Gleichzeitig wurde angekündigt, dass der finale Bleach-Handlungsstrang, der Thousand Year Blood War-Arc, damit eine Adaption erhält und die Fans somit nach all den Jahren eine abgeschlossene Geschichte erwartet.

Genug Material vorhanden

Zwar werden sich die Fans noch ein wenig gedulden müssen, doch als Einstimmung auf den kommenden Anime wurde ein erster Trailer veröffentlicht. Dieser erlaubt einen Blick auf die Charaktere sowie das Geschehen und verrät, dass die Serie im Laufe des kommenden Jahres pünktlich zum 20. Jubiläum des Franchise starten wird. Einen festen Release-Termin gibt es allerdings noch nicht und es ist noch unklar, wie viele Episoden der Anime zählen wird. Doch angesichts der 20 Manga-Bände, die noch nicht adaptiert wurden, dürfte es sich um genug Material für über 100 Folgen handeln.

Was sagt ihr zu der angekündigten Fortsetzung und dem dazu veröffentlichten Trailer? Hat Bleach euch gefehlt? Auf was freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare.