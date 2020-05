Bildquelle: GIGA

Noch sind die deutschen Apple Stores geschlossen, doch schon bald öffnen sie wieder ihre Türen. Wann genau? GIGA verrät es euch.

Ursprünglicher Artikel:

Das Corona-Virus machte auch vor Apple nicht halt und der iPhone-Hersteller war gezwungen im März alle Apple Stores zu schließen. Seitdem wurde spekuliert, wann Apple die Ladengeschäfte wieder öffnen würde – zunächst glaubte man an Anfangs April, dann stand der Mai im Fokus. Jetzt gibt’s Antworten, wenn auch unter vorgehaltener Hand.

Apple will Stores in Deutschland öffnen: Schon nächste Woche

So wollen die Kollegen von ifun.de aus dem Apple-Umfeld vernommen haben, dass Apple eine Öffnung der deutschen Apple Stores schon für nächste Woche (Kalenderwoche 20) plant. Entsprechende Informationen sollen den Angestellten der einzelnen Filialen am gestrigen Montag zugegangen sein. Demzufolge werden die Apple Stores hierzulande teilweise Anfang, teilweise Ende nächster Woche ihre Pforten wieder öffnen.

Erwähnenswert: Schon heute dürfen unsere Leser in Österreich bei Apple wieder einkaufen gehen, denn der Apple Store in Wien empfängt ab heute wieder seine Kunden. Darüber hinaus wurde bekannt, dass Apple auch in Australien ab dem 7. Mai die Filialen wieder öffnen wird. Stück für Stück greifen die Lockerungen – weltweit.

Apples Sicherheitsmaßnahmen

Noch unbekannt ist, welche Vorsichtsmaßnahmen Apple konkret ergreifen wird. Eine Einlass-Kontrolle und ein entsprechendes Hygienekonzept sind aber obligatorisch. Darüber hinaus gilt Maskenpflicht und die Wahrung eines Mindestabstands von 1,5 Metern. So oder so sind dies positive Nachrichten. Vor allem auch für Kunden, die Apple-Geräte noch vor dem Lockdown bei Apple zur Reparatur gaben. Die mussten nämlich die ganze Zeit auf die Rückgabe warten, solange bis eben die Stores wieder öffnen können.