Zweifelsfrei gelang Apple mit der Apple Watch ein echter Hit, weltweit ist es noch immer die meistverkaufte Smartwatch. Doch abseits dieser Klasse entgeht Apple vielleicht ein Geschäft mit einer artverwandten Produktkategorie. Ein erster Entwurf offenbart die Möglichkeiten.

Aus dem „Einzelgänger“ Apple Watch ist mittlerweile eine richtige kleine Familie geworden – Sparfüchse greifen zur Apple Watch Series 3 (für circa ab 200 Euro zu haben), wer knapp 100 Euro drauflegt, erhält mit der neuen Apple Watch SE eine etwas abgespecktes Spitzenmodell und für etwas mehr als 400 Euro lockt dann schon der Primus, die Apple Watch Series 6 mit allen Optionen wie EKG, Always-On-Display und Blutsauerstoffmessung.

Apple Watch Fit: Mehr Fitness-Tracker als Smartwatch

Doch eine Kategorie lässt Apple bewusst aus, die der Fitness-Tracker. Die Apple Watch ist als Smartwatch zwar auch ein solcher, aber eben in erster Linie noch immer eine (teure, leicht klobige) Smartwatch. Bei der Konkurrenz von Fitbit und Co. geht's da zurückhaltender und vor allem noch günstiger zu. Absolute Bestseller wie beispielsweise das Xiaomi Mi Smart Band 5 erobern die Charts, bei Preisen von etwas mehr als 30 Euro auch nicht verwunderlich. Die kleinen und schmalen Displays stören da nicht wirklich.

In derartige Regionen dürfte sicherlich auch ein Apple Fitness-Tracker nicht aufbrechen, aber günstiger und dezenter als die heutige Apple Watch könnte so ein Teil schon sein. Parker Ortolani – bekannt als Verantwortlicher des Produktmarketings von Buzzfeed – visualisiert schon mal eine solche Idee. Sein Entwurf einer „Apple Watch Fit“ beweist die Machbarkeit – schaut gut aus.

Die Chancen?

Gleichwohl glauben wir von GIGA nicht wirklich an eine baldige Umsetzung, Apple verfolgt meist eine andere Strategie. Man nehme Elemente der (ehemaligen) Spitzenmodelle, verbaue günstigere Technik und rundet so das Portfolio ab – iPhone SE und Apple Watch SE sind die Beispiele dieser Taktik. Komplette Neuentwicklungen wie eine Apple Watch Fit passen da nicht wirklich. Am Ende sind sie zu teuer für Apple und somit nicht lohnend.