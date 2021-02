Mit einer eigenen Serie will Disney+ eine der erfolgreichsten Comic-Welten seines Marvel-Franchises weiterführen. Darin soll Wakanda – die Heimat von Black Panther – filmisch weiter ausgebaut werden. Viel ist noch nicht bekannt, aber eine wichtige Personalie steht schon fest.

„Wakanda forever!“ ist das Motto schlechthin aus Marvels Superhelden-Hit Black Panther und Disney arbeitet jetzt offenbar nicht nur an einem zweiten Teil des Films, sondern will T'Challas Versprechen wahr machen – Wakanda für immer.

Wakanda für immer: Disney+ plant Serie über Black Panthers Welt

Fans von Black Panther, der ersten Verfilmung eines schwarzen Superhelden, haben Grund zur Freude: Wie das amerikanische Branchenportal Deadline berichtet, hat Disney einen wichtigen Schritt getan, um das Franchise auszubauen. Der Medienkonzern hat demnach einen Exklusivvertrag über 5 Jahre mit dem Regisseur des Erfolgsfilms, Ryan Coogler, abgeschlossen. Zurzeit arbeitet Coogler noch am Sequel zum ersten Film, anschließend sollen er und sein Team mehrere Serien produzieren. Die erste wird ein Drama rund um das Königreich Wakanda, Heimat von Black Panther.

Bob Iger von Disney sagte: „Wir sind begeistert, unsere Beziehung zu stärken und freuen uns gemeinsam mit Ryan und seinem Team noch mehr tolle Geschichten zu erzählen.“ Coogler selbst freute sich, mit den verschiedenen Studios unter dem „Disney-Regenschirm“ zu kooperieren. Er kündigte an, dass es zunächst darum gehe, mit Marvel Studios an ausgewählten MCU-Shows für Disney+ zu arbeiten. Demnach geht es bei dem Deal auch um weitere Serien über Wakanda hinaus. Disney hatte bereits im Dezember angekündigt, was Fans in den nächsten Jahren erwarten können.

