Bei der Telekom ist man sich offensichtlich nicht zu schade, sich Inspiration von der Konkurrenz zu holen. Je länger ihr als Kunden bei Deutschlands führendem Mobilfunkprovider seid, umso mehr Datenvolumen gibt es jetzt und auch in Zukunft geschenkt. Genau dieses Angebot gibt es schon längst bei o2 – und dort kriegt ihr auch noch mehr GB.

Telekom-Angebot: Datengeschenk bei o2 war Vorlage

Die Telekom startet ab Juli ein neues, dauerhaftes Angebot, mit dem sich Vertragstreue (wieder) lohnen soll. Pro Jahr, das Telekom-Kunden einen MagentaMobil-Tarif nutzen, gibt es monatlich 500 MB Highspeed-Datenvolumen obendrauf. Zusätzliche Kosten fallen dafür nicht an.

Die Änderung gilt für Bestandskunden, die für jedes Jahr in ihrem aktuellen Vertrag ab dem Sommer belohnt werden. „Wir honorieren diese Loyalität mit zusätzlichem Datenvolumen und haben unser Dankeschön bewusst so gestaltet, dass die Treusten am meisten profitieren“, so Torsten Brodt, verantwortlich für Mobilfunk und Konvergenz bei der Telekom Deutschland (Quelle: Telekom).

Blöd nur, dass Kunden bei der Konkurrenz mehr profitieren: o2 hat schon Wochen zuvor den Grow-Vorteil für seine Mobilfunktarife eingeführt. Hier erhalten Kunden meist deutlich mehr Datenvolumen geschenkt als bei der Telekom. Bei 8 GB im Vertrag gibt es etwa 1 GB pro Jahr zusätzlich, während ihr bei 25 GB Datenvolumen jedes Jahr 5 GB geschenkt bekommt. Wer viel Datenvolumen braucht und mit wachsendem Bedarf rechnet, ist im Vergleich bei o2 deutlich besser aufgehoben.

Neukunden in den MagentaMobil-Tarifen können das Angebot ebenfalls nutzen. Für sie beginnt der Sammelzeitraum mit Vertragsabschluss. Für jedes künftig dazukommende Jahr gibt es dann auch 500 MB Datenvolumen extra. Die Telekom schaltet das Angebot ab Anfang Juli scharf.

Einschränkungen bei der Telekom: Das müssen Kunden wissen

Laut Telekom lässt sich das Extra-Datenvolumen über die MeinMagenta-App aktivieren. Dort müsst ihr jeden Monat neu bestätigen, dass ihr das Datengeschenk nutzen wollt. Außerdem gibt es eine Obergrenze von 10 GB, die ihr maximal geschenkt bekommt. Wer mehr als 20 Jahre bei der Telekom diese besondere Art von Treuepunkten sammelt, kriegt danach nichts mehr extra.

Ob sich der neue Datenbonus auch auf die beliebten Einmal-Geschenke bei der Telekom auswirkt, ist nicht bekannt:

In den aktuellen Young-Tarifen verdoppelt die Telekom den jährlichen Datenbonus auf 1 GB bei gleicher Grenze von maximal 10 GB. Für Prepaid-Kunden gibt es ebenfalls 500 MB pro Jahr Vertragstreue geschenkt. Hier ist die Grenze auf das Doppelte des Prepaid-Datenvolumens festgelegt.

Der einzige Vorteil, den die Telekom-Aktion bietet, ist dass der Bonus rückwirkend gilt. So könnt ihr theoretisch ab Start ein saftiges Datengeschenk geltend machen, wenn ihr schon lange Kunde seid. Allerdings habt ihr in diesem Fall wohl auch einen sehr alten und extrem teuren Tarif, der sich selbst mit dem Datengeschenk im aktuellen Vergleich nicht rechnet.

