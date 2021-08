Nach 8 Jahren erscheint der Idle-Game-Klassiker Cookie Clicker endlich auf Steam und bietet im Vergleich zum Original einige neue Features.

Cookie Clicker Facts

Cookie Clicker: Idle-Game kommt auf Steam

2013 war ein ganz besonderes Gaming-Jahr: Microsoft und Sony brachten mit der PS4 und der Xbox One ihre neuen Konsolen an den Start und mit The Last of Us, GTA 5 und BioShock Infinite erschienen einige echte Gaming-Hochkaräter.

Im gleichen Jahr wurde auch ein Spiel veröffentlicht, welches quasi die Blaupause für ein komplettes Genre lieferte und Massen an Spielern in seinen Bann zog: Cookie Clicker. Das Idle-Game erschien am 08. August 2013 und wurde von Julien „Orteil“ Thiennot in einer einzigen Nacht entwickelt. Bereits nach einem Monat spielten mehr als 200.000 Spieler täglich Cookie Clicker.

Nach knapp 8 Jahren soll Cookie Clicker nun am 01. September 2021 auch endlich auf Steam für 4,99 US-Dollar erscheinen (Quelle: Steam). Einen offiziellen Euro-Preis gibt es bislang noch nicht, dafür aber einen Ankündigungs-Trailer, der verrät, was die Spieler von der Steam-Umsetzung erwarten können:

Steam-Version hat besondere Features

Im Verlaufe der letzten Jahre wurde Cookie Clicker von seinem Entwickler in regelmäßigen Abständen mit Updates versorgt, die neue Inhalte in das Idle-Spiel integriert haben. Inzwischen können Spieler etwa über 600 Upgrades für ihr Keksimperium freischalten, zudem gibt es kleine Minispiele und sogar einen streichelbaren Drachen.

Auch die Steam-Version wird auf diese Inhalte zurückgreifen und bietet zudem Musik des deutschen Komponisten C418, der unter anderem zahlreiche Stücke für den Soundtrack von Minecraft beigesteuert hat. Auch zahlreiche Steam Achievements sind mit von der Partie.

Fans des Spiels müssen sich übrigens keine Sorgen machen: Die Web-App-Variante wird auch weiterhin kostenlos spielbar sein.

