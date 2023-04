Box-Fans blicken an diesem Wochenende voller Spannung nach London. Dort kommt es heute, am Samstag, den 1. April, zum großen Comeback von Anthony Joshua. Ihr könnt auch in Deutschland den Fight zwischen Anthony Joshua und Jermaine Franklin im Live-Stream und TV sehen. Wo gibt es die Übertragung?

Im Free-TV wird der Kampfabend nicht gezeigt. Ihr könnt mit einem Abonnement beim Sport-Streaming-Dienst DAZN im Live-Stream zu Joshua vs. Franklin einschalten. Der Kampf beginnt gegen 22:30 Uhr. Die Übertragung beginnt bereits um 20:00 Uhr mit den Vorkämpfen aus der Londoner o2-Arena.

Es wird ein Abonnement bei DAZN vorausgesetzt. Einen kostenlosen Probemonat bietet der Sport-Streaming-Dienst nicht an. Das Abo ist je nach Option monatlich oder nach einem Jahr kündbar. Der Jahreszugang ist rechnerisch günstiger. Ihr benötigt mindestens das Standard-Abonnement (29,99 Euro beziehungsweise 24,99 Euro pro Monat beim Jahres-Abo). Mit dem Unlimtied-Zugang (39,99 Euro/29,99 Euro) könnt ihr DAZN auf mehreren Geräten gleichzeitig einschalten.

Anthony Joshua vs. Jermaine Franklin: Boxen bei DAZN im Live-Stream

DAZN kann man entweder im Browser am PC und Laptop empfangen oder mit den passenden Apps auf Fire TV, Android-Smartphones und -Tablets, iPhones, iPads, vielen Smart-TVs und weiteren Geräte ansehen.

Durch den Boxabend bei DAZN führt Kommentator Uli Hebel. An seiner Seite steht der Experte Andreas Selak bereit.

Datum & Uhrzeit: 01.04.2023, ab 20:00 Uhr

Neben dem Hauptkampf zwischen Anthony Joshua und Jermaine Franklin stehen heute die Begegnungen zwischen Matteo Signani und Felix Cash sowie zwischen Craig Richards und Ricard Bolotniks auf der Matchard.

Anthony Joshua will heute Abend seine Karriere wieder auf die richtige Bahn bringen. Zuletzt musste sich der Brite gleich zwei Mal gegen den Ukrainer Oleskandr Usyk geschlagen geben. Mit einem Sieg gegen Jermaine Franklin will Joshua wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden und seine Titel gegen Usyk zurückerringen. Der Gegner heute ist jedoch kein leichter Brocken, schließlich weist Franklin bislang 21 Siege, davon 14 Knockouts auf. Nur einmal musste er sich bislang geschlagen geben.

Anthony Joshua vs. Jermaine Franklin im Live-Stream und TV verfolgen

Seinen letzten Boxkampf hatte Anthony Joshua vor sieben Monaten. Erstmals nach 15 Matches stehen keine WM-Gürtel auf dem Spiel. Es geht entweder darum, wieder ins Titelgeschehen einzugreifen oder aber um das Ende seiner Karriere. Bei einer dritten Niederlage in Folge will Joshua nicht erneut in den Ring steigen. Deutschen Fans ist der Brite vor allem aus seinem Kampf gegen Wladimir Klitschko bekannt, als der deutsch-ukrainische Altmeister nach einer Niederlage in den Boxruhestand geschickt wurde.

Gegner Franklin will Joshua den Ring nicht einfach so überlassen. Der 29-jährige geht voller Selbstvertrauen in das Match und sieht seine Chance, Joshua zu besiegen. Wer am Ende die Arme als Sieger in die Luft heben kann, erfahren Box-Fans bei der Übertragung zum Fight zwischen Joshua und Franklin im Live-Stream und TV ab 20:00 Uhr. Der Sport-Streaming-Dienst DAZN zeigt das Aufeinandertreffen von Joshua und Franklin sowie einige Vorkämpfe aus der Matchcard live. Ein Abonnement wird vorausgesetzt.

