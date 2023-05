Dauer-Verspätungen, veraltete Züge und marode Bahnhöfe: Die Deutsche Bahn steht mit dem Rücken zur Wand. Zum Fahrplanwechsel am 11. Juni könnte das ohnehin schon angeknackste Image einen weiteren Riss bekommen. Einen bislang kostenlosen Service gibt es dann nur noch gegen Extra-Gebühr.

Als Infrastruktur-Vorstand sollte Berthold Huber wissen, wie es um die Deutsche Bahn steht. „Zu voll, zu alt, zu kaputt“, so das ernüchternde Fazit. Ob bald auch das Prädikat „zu teuer“ dazu kommt? Im Vergleich mit anderen Verkehrsmitteln ist die DB heute schon nicht günstig und zum Fahrplanwechsel dürfte der Abstand noch ein bisschen weiter wachsen.

Deutsche Bahn streicht kostenlose Sitzplatzreservierung in der 1. Klasse

Die kostenfreie Sitzplatzreservierung in der 1. Klasse bei Super Sparpreisen und Sparpreisen fällt dann weg. Wer sich in Zukunft trotzdem noch einen Sitzplatz sichern möchte, muss dann in die Tasche greifen. 5,90 Euro verlangt die Deutsche Bahn für eine Sitzplatzreservierung in der 1. Klasse – pro Fahrtrichtung wohlgemerkt.

Bei einer klassischen Bahnreise aus Hin- und Rückfahrt müssen Bahnkunden zukünftig also 11,80 Euro mehr zahlen.

Ebenso neu ist die Anpassung des Reservierungsentgelts in der 2. Klasse, das auf 4,90 Euro angehoben wird. Die Familienreservierung kostet fortan 9,80 Euro. Das Angebot der Dauerreservierung wird außerdem gestrichen.

Immerhin gibt es aber auch einige Vergünstigungen. So sollen etwa Besitzer des Deutschlandtickets die Bahncard 25 in der 2. Klasse für 10,90 Euro günstiger erhalten. Die Aktion läuft bis zum 30. Juni. Alle weiteren Aktionen und Änderungen im Fahrplan hat die Deutsche Bahn auf einer Sonderseite zusammengefasst (bei der Deutschen Bahn anschauen).

2022 sind mehr als 40.000 Züge ausgefallen

Wie schlimm es um die Bahn steht, zeigen Zahlen aus dem Vorjahr: 2022 sind mehr als 40.000 Züge ersatzlos in Deutschland ausgefallen. Das ging aus einer Anfrage der Linkspartei an das Bundesverkehrsministerium hervor.