Bisher mussten wir auf Mods zurückgreifen, wenn uns die Make-Up-Auswahl, die in Die Sims 4 geboten wird, nicht ausreichte. Das ändert sich jetzt, denn Maxis geht mit M·A·C Cosmetics eine Partnerschaft ein und bringt so viel mehr Farbe ins Spiel.

Man muss zugeben, in Die Sims 4 gibt es dank Erweiterungen und Packs bereits zahlreiche Auswahlmöglichkeiten an Kleidung und Make-Up-Looks, doch offensichtlich geht es noch besser. Dank einer Partnerschaft zwischen Maxis und M·A·C Cosmetics können sich Make-Up-Begeisterte nun austoben und vielleicht sogar die eine oder andere Inspiration für das reale Leben holen.

Im kostenlosen Basisspiel-Update, das allen Simmern, die das „Die Sims 4“-Basisspiel besitzen zur Verfügung steht, experimentieren Spieler bereits fleißig mit den M A C-Looks herum, um sie dem breiten Spektrum von Gesichtsformen und Hauttönen anzupassen. Wenn man sich bereits veröffentlichte Bilder in der Galerie anzieht, scheint der Kreativität kaum Grenzen gesetzt zu sein.

Hier brauchte man allerdings etwas mehr Make-Up.

Die Sims 4: Bunt, elegant, M A C

Die Spieler haben nun die Möglichkeit bekommen, aus einem breiten Spektrum von Paletten und Farbwelten zu wählen und ihrer Kreativität bei ihren Sims freien Lauf zu lassen. Dabei ist es ganz egal, welche Hautfarbe sie haben.

Romero Jennings, M A C Director of Makeup Artistry, hat die verschiedenen Looks für unterschiedliche Hauttöne kreiert und legte dabei den Fokus auf Lippen, Gesicht und Augen:

„Als schwarzer Make-Up-Artist war es besonders wichtig, dass die Looks für Simmer aller Hauttöne funktionieren. Es hat so viel Spaß gemacht, meine Make-Up-Kreationen aus dem echten Leben, wie z. B. von zahlreichen Fotoshootings, aus Schulungen, aus der Popkultur und von den Fashion Weeks, digital nachzuempfinden. Da so viele von uns auf der ganzen Welt nun zu Hause bleiben, wird unsere Partnerschaft die Simmer inspirieren, Make-Up-Artists zu werden und ihre Persönlichkeit auf eine völlig neue Art und Weise zum Ausdruck zu bringen. Ich kann es kaum erwarten, die Kreationen der Simmer im Spiel und im echten Leben zu sehen“, so Jennings.

Um das kostenlose Update nutzen zu können, benötigt ihr das Basisspiel Die Sims 4 und alle Updates. Wenn ihr das Spiel noch nicht habt, nutzt gerne den folgenden Button.

Was sagt ihr zu der Partnerschaft? Habt ihr euch auch schon immer mehr Möglichkeiten im Spiel gewünscht? Was haltet ihr von der Zusammenarbeit mit M·A·C Cosmetics? Hättet ihr euch lieber eine andere Marke gewünscht? Schreibt uns eure Meinung sehr gerne in die Kommentare.