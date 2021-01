Nur einen Tag nachdem Porsche noch ominös eine Erweiterung der E-Auto-Reihe Taycan andeutete, ist es soweit: Das neue Modell des sportlichen Elektroflitzers wurde offiziell vorgestellt. Wer das nötige Kleingeld parat hat, kann ein echtes Schnäppchen ergattern – zumindest nach Porsche-Maßstäben.

Elektroantriebe sind der Trend für Zukunftsmobilität schlechthin. Während der Branchenprimus Tesla sich in den letzten Jahren unvergleichlich entwickelt hat, lohnt sich der Umstieg zum E-Auto jedoch auch bei den traditionellen Größen im Automobilsektor. Ganz vorne mit dabei ist Porsche: Mit dem Elektromodell Taycan konnte das Unternehmen jüngst einen noch nie da gewesenen Erfolg feiern. Jetzt baut man darauf auf, will die Taycan-Palette noch erweitern.

Via Twitter hat Porsche eine Ankündigung gemacht, die Wellen schlägt – obwohl der Sportwagenhersteller sich mit Details noch weitgehend zurückhält. Mit den Worten „Ein neues Mitglied in der Familie“ über einem Bild der bisher angeboten Taycan-Versionen verrät man zwar noch nicht viel – dass da etwas kommen soll, steht jedoch außer Frage. Bisher bietet Porsche sein E-Auto in den Varianten Taycan 4S, Taycan Turbo und Taycan Turbo S an. Das „Einsteigermodell“, der 4S, beginnt aktuell bei einem Preis von rund 106.500 Euro.

In welche Richtung geht es für die Taycan-Familie?

Auf Twitter wird nun spekuliert: In welche Richtung soll es mit dem neuen Taycan gehen? Durchaus denkbar, dass Porsche neue Kunden für sich gewinnen will. So vermuten einige User, dass eine neue, günstigere Einsteigervariante kommen wird. Mal eben aus der Portokasse würde aber wohl auch die nicht bezahlt sein. Ob eine abgespeckte Version zum kleineren Preis mit Porsches Markenidentität vereinbar wäre, muss natürlich der Hersteller wissen. Twitter-User halten auch ein GTS-Modell des Taycan für möglich. Außerdem werden andere Porsche-Modelle in den Ring geworfen, denen man einen Elektroantrieb spendieren könnte.

Was von den Vorschlägen zutrifft oder ob Porsche noch etwas ganz anderes plant, geht aus den bisherigen Informationen nicht hervor. Der Sportwagenproduzent kündigt allerdings an, dass es bald Neues dazu geben soll. Ob dabei eine Idee zum Einsatz kommt, die Porsche zuletzt auf dem Nürburgring getestet hat?