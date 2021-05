Während E-Antriebe inzwischen den künftigen Automarkt dominieren, gab es über Jahrzehnte einen weiteren heißen Kandidaten: Wasserstoff. Laut Klimaexperten sind die darauf basierenden E-Fuels nun keine echte Alternative mehr zum E-Auto. Es gibt aber Ausnahmen, bei denen der Einsatz von künstlichen Treibstoffen Sinn hat.

E-Fuels können nicht mit dem E-Auto mithalten

Die Zeichen stehen auf E-Antrieb. Doch das Rennen um die Mobilität der Zukunft ist noch nicht entschieden. Schon lange zuvor galten Wasserstoff-Antriebe als mögliche Alternative zu Diesel und Benzin. Auch heute sind E-Fuels wieder im Gespräch. Doch die künstlichen Treibstoffe auf Wasserstoffbasis lassen einiges zu wünschen übrig, wie die Experten des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) verdeutlichen.

In einer Studie, die im Magazin „nature climate change“ erschien, stellen sie fest: Die sogenannten E-Fuels seien in der Herstellung „zu ineffizient, zu kostspielig, und ihre Verfügbarkeit zu unsicher, um damit fossile Brennstoffe auf breiter Front zu ersetzen“. Stattdessen stellt man indirekt ein Gütesiegel für die Automobilindustrie aus: Strom direkt für batterieelektrisches Fahren zu nutzen sei wirtschaftlich sinnvoller, zumal Elektromotoren effizienter arbeiten würden als selbst moderne Verbrenner, so das PIK in einer Mitteilung.

Warum also sind die E-Fuels nicht konkurrenzfähig? Sie müssen, so die Experten um Studienleiter Falko Ueckerdt, aufwendig hergestellt werden. Zur Elektrolyse von Wasserstoff brauche es enorme Mengen Strom, die aktuell großteils aus Kohlekraft stammen. Ein PKW mit Verbrennungsmotor würde zudem durch E-Fuels etwa die fünffache Menge Energie verbrauchen wie ein E-Auto.

Der Vorteil von E-Fuels reicht nicht aus

Den Vorteil, den E-Fuels haben – sie lassen sich gut lagern und in herkömmlichen Motoren nutzen –, solle man darum dort nutzen, wo E-Antriebe schwer möglich sind. Dazu würden etwa die Langstrecken-Luftfahrt und einige Bereiche der Schwerindustrie zählen.

Zwar sei absehbar, dass Fortschritte in der Entwicklung E-Fuels etwa um das Jahr 2040 preislich konkurrenzfähig machen würden. Das sei laut der PIK-Studie jedoch zu spät, um die Klimaziele einzuhalten. Erst vor wenigen Tagen etwa hatte CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet die Entwicklung von E-Fuels als Alternative zum E-Auto noch hochgehalten. Dass dies fraglich ist, zeigt die Analyse des PIK.