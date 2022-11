Samsung wird in einigen Wochen das Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra offiziell vorstellen. Während das Ultra-Handy eines der besten Smartphones seit Jahren werden soll, will Samsung beim Galaxy S23 weiter sparen. Das könnte dazu führen, dass der Preis sinkt.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy S23: Sparmaßnahmen gehen weiter

Früher waren S-Klasse-Smartphones echte High-End-Modelle. Es gab hochauflösende Display, die besten Kameras, hochwertige Materialien und keine Kompromisse bei der weiteren Ausstattung. Diese Zeiten sind spätestens seit dem Galaxy S21 zu Ende. Seitdem macht Samsung das Galaxy S21, S22 und bald auch S23 schwächer, um die teureren Modelle besser dastehen zu lassen. Laut neuesten Informationen will Samsung zumindest beim kleinsten Galaxy S23 an folgenden Stellen weiter sparen (Quelle: @chunvn8888):

Vibrationsmotor: Während der Vibrationsmotor beim Galaxy S22 verbessert wurde, um das haptische Feedback des Smartphones zu optimieren, soll das beim Galaxy S23 wieder rückgängig gemacht werden. Der Vibrationsmotor soll beim neuen Samsung-Handy wieder schlechter werden.

Während der Vibrationsmotor beim Galaxy S22 verbessert wurde, um das haptische Feedback des Smartphones zu optimieren, soll das beim Galaxy S23 wieder rückgängig gemacht werden. Der Vibrationsmotor soll beim neuen Samsung-Handy wieder schlechter werden. Bildschirmränder: Das Galaxy S23 soll mit breiteren Displayrändern ausgestattet sein, was sich negativ auf die Optik des neuen Samsung-Handys auswirkt.

Die Sparmaßnahmen bei der Ausstattung und dem Design des Galaxy S23 könnten aber dazu führen, dass Samsung den Preis reduziert oder zumindest stabil hält. Apple hat die neuen iPhones wegen der hohen Inflation in Europa sehr viel teurer gemacht. Das könnte Samsung damit umgehen (Quelle: SamMobile). Es wird zumindest nicht erwartet, dass der Preis steigen wird, um den Einstieg zu den S-Klasse-Smartphones attraktiv zu lassen.

Das aktuelle Top-Smartphone von Samsung im Video:

Samsung Galaxy S22 Ultra im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Samsung Galaxy S23 Ultra wird echtes High-End-Smartphone

Während Samsung beim günstigsten Galaxy S23 die Sparmaßnahmen vorantreibt, soll beim Galaxy S23 Ultra alles vom Feinsten sein. Dort wird es die beste Kamera, das am höchsten auflösende Display, den größten Akku und einen S Pen geben. Dafür wird der Preis vermutlich wieder sehr hoch ausfallen. Genau diese Strategie hat zuletzt aber dafür gesorgt, dass Samsung mehr Geld verdient hat, obwohl weniger Smartphones verkauft wurden. Es wundert also nicht, wieso Samsung daran festhält.