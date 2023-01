Keine Zeit zu verlieren: Zwei fiese Sicherheitslücken bedrohen Besitzer von Samsung-Handys. Im Ernstfall kann ohne Wissen des Nutzers sogar eine App aufs Smartphone heruntergeladen werden. Betroffene müssen zügig handeln.

Samsung kocht seit jeher sein eigenes App-Süppchen. Zu fast jeder Google-App bietet der südkoreanische Hersteller ein Pendant an. Als Alternative zum Play Store gibt es etwa den Galaxy Store, der auf allen Samsung-Handys vorinstalliert. Ausgerechnet hier lauern nun zwei fiese Sicherheitslücken.

Zwei Sicherheitslücken im Galaxy Store von Samsung-Handys

Die erlauben unter anderem das Herunterladen von Apps aus dem Galaxy Store – völlig ohne Wissen oder Zutun des Nutzers. Dafür muss lediglich eine andere bösartige App, die es bereits auf das Smartphone der Betroffenen geschafft ist, die Aufforderung geben (via PhoneArena).

Mit einem Update der Galaxy-Store-App am 1. Januar 2023 hat Samsung die beiden Sicherheitslücken geschlossen. Wer ein Samsung-Smartphone besitzt, sollte also unbedingt sicherstellen, dass der Galaxy Store auf dem neuesten Stand ist und mindestens die Versionsnummer 4.5.49.8 trägt. Das lässt sich am einfachsten in der App selbst überprüfen.

Dazu die Galaxy-Store-App öffnen, unten rechts auf Menü klicken und anschließend oben rechts auf das Zahnrad-Symbol gehen. Unter „Infos zu Galaxy Store“ lässt sich dann die Versionsnummer einsehen und ggf. ein Update installieren.

Wichtig zu wissen: Samsung-Handys mit Android 13 sind von der Sicherheitslücke nicht betroffen. Trotzdem sollten auch Besitzer dieser Smartphones den Galaxy Store aktuell halten, um potenzielle andere Einfallstore zu schließen.

Diese Tipps für euer Samsung-Smartphone solltet ihr kennen:

Samsung-Smartphone mit versteckten Funktionen

In Samsung-Smartphones schlummern oft viele praktische Funktionen, die nicht jeder Besitzer kennt. Eine davon kann zum Beispiel die Lebensdauer des Akkus verlängern. Eine andere hingegen ermöglicht das komfortable Beseitigen von WLAN- und Bluetooth-Problemen.