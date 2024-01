Gerade erst im Kino: Netflix-Konkurrent schnappt sich heißen Oscar-Anwärter

Lange müsst ihr nun nicht mehr warten, denn schon in wenigen Tagen könnt ihr den jüngsten Kinofilm von Regie-Legende Martin Scorsese beim Netflix-Konkurrenten Apple TV+ sehen – ohne Aufpreis versteht sich. Doch lohnt sich „Killers of the Flower Moon“?

Bereits vor Monaten war klar, der von Apple TV+ finanzierte Film würde zuerst im Kino starten, dann als Video on Demand gegen Gebühr zu sehen sein (beispielsweise bei Amazon) und schlussendlich im Streaming-Abo beim Netflix-Konkurrenten Apple TV+ landen. Immerhin gehört ein Epos wie „Killers of the Flower Moon“ unbedingt zunächst ins Kino.

Neuester Scorsese-Film: Nicht bei Netflix, sondern bei Apple TV+

Dort lief er hierzulande seit dem 19. Oktober 2023, Premiere feierte der US-amerikanische Spielfilm von Martin Scorsese vorher im Mai auf den Internationalen Filmfestspielen von Cannes. Ab Freitag, dem 12. Januar, können Abonnentinnen und Abonnenten von Apple TV+ „Killers of the Flower Moon“ endlich auch ohne Aufpreis beim Streaming-Dienst sehen (bei Apple TV+ sehen).

Einen ersten Eindruck gibt es im Trailer:

Killers of the Flower Moon - Finaler Trailer Deutsch

Ins Kino müsst ihr also fortan nicht mehr gehen, wenn ihr das neueste Werk von Scorsese genießen wollt. Doch auf was lässt man sich da eigentlich ein, um was dreht sich „Killers of the Flower Moon“?

Die Beschreibung „epischer Western-Krimi“ trifft es eigentlich am besten und so findet sich das Liebespaar Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) und Mollie Kyle (Lily Gladstone) in einen mörderischen Plot wieder. Nicht vergessen werden sollten die weiteren Darsteller, unter anderem Hollywood-Legende Robert de Niro.

Lang, aber auch gut

Es braucht in jedem Fall gutes Sitzfleisch, denn mit 206 Minuten läuft „Killers of the Flower Moon“ nahezu 3,5 Stunden. Gut, wenn man dann daheim auf der heimischen Couch für die zu erwartende Pinkelpause den Film mal kurz anhalten kann. Im Kino wäre dies nicht so einfach möglich.

Kritiker und Zuschauer geben bisher ein positives Feedback. Eine IMDb-Bewertung von 7,8 macht den Film vielleicht noch nicht zu einem „must see“, ist aber unbestritten ein sehr gutes Ergebnis. Noch besser der Eindruck, den der Film bei Rotten Tomatoes hinterlässt. Die Profis vergeben 93 Prozent, die Zuschauer nicht weniger beeindruckende 84 Prozent.

Dies blieb auch den Golden Globe Awards nicht verborgen. Wenn die am 7. Januar vergeben werden, kann der Film auf sieben Nominierungen verweisen. Damit dürfte der Film auch zu den großen Oscar-Hoffnungen gehören.

Kurz und gut: „Killers of the Flower Moon“ ist sehenswert, verlangt vom Zuschauer aber entsprechend Ausdauer und Konzentration. Leicht verdaulich ist Scorseses neuester Film sicherlich nicht.

