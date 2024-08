Google lässt Pixel-Fans warten

Google veranstaltet sein Pixel-Event in diesem Jahr zwei Monate früher als im Vorjahr. Das sorgt für große Probleme, wie sich in der Gerüchteküche aktuell zeigt. Die Handys sollen nicht nur mit einer alten Android-Version erscheinen, einige Produkte sollen auch viel später angeboten werden. Eines davon könnt ihr oben im Video sehen.

Nicht jedes neue Google-Produkt ist direkt verfügbar

Am 13. August 2024 ist es soweit. Google veranstaltet sein Pixel-Event, auf dem die neuen Pixel-9-Handys und weitere Produkte wie die Pixel Watch 3 und Pixel Buds Pro 2 vorgestellt werden. Erst kürzlich haben wir darüber berichtet, dass durch das vorgezogene Event die Pixel-9-Modelle gar nicht mit Android 15 erscheinen, sondern noch mit Android 14 ausgeliefert werden. So etwas gab es bei Pixel-Handys noch nie. Neue Modelle gelten als Referenz für Android und erscheinen immer mit der neuesten Android-Version. Und es gibt wohl weitere Verzögerungen. Demnach bringt Google nicht alle Produkte zur gleichen Zeit auf den Markt.

Das Google Pixel 9 Pro Fold soll später erscheinen als die anderen Pixel-Handys. (Bildquelle: Google)

Folgende Zeitpläne für den Marktstart sollen laut AndroidHeadlines vorgesehen sein:

Pixel 9, Pro & Pro XL: 22. August 2024

Pixel 9 Pro Fold: 4. September 2024

Pixel Buds Pro 2: 26. September 2024

Pixel Watch 3: Keine Informationen

Alle auf dem Google-Event am 13. August vorgestellten Produkte werden laut der Quelle noch am gleichen Abend vorbestellt werden können. Dadurch, dass Google dieses Mal viel mehr Geräte an den Start bringt, gibt es diese Verzögerungen bei der Verfügbarkeit. Das frühe Event in diesem Jahr wirft zumindest in der Gerüchteküche seine Schatten voraus.

Warum hat Google das Pixel-Event vorgezogen?

Zumindest von offizieller Seite gibt es dazu keine Aussagen. Unserer Vermutung nach will Google seine Pixel-9-Smartphones unbedingt vor den iPhone-16-Modellen auf den Markt bringen, weil Apple dort im September erstmals auch KI-Funktionen integriert. Entsprechend kann Google sagen, dass die Features vorher schon in den Pixel-Handys vorhanden waren. Bei den Nachteilen, die Google laut der Gerüchteküche dafür in Kauf nehmen muss, wäre das zumindest eine verständliche Begründung. Wir sind gespannt, was uns am 13. August 2024 erwartet.

