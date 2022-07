Seitdem Google angekündigt hat, dass das Unternehmen Android-Tablets wieder in den Fokus rücken möchte, werden immer mehr Tablets vorgestellt. So auch von Honor. Das Pad 8 wurde zunächst in China enthüllt, wäre aber auch ein toller Kandidat für Deutschland. Denn das neue Android-Tablet ist groß und günstig.

Honor Pad 8: 12-Zoll-Tablet für 220 Euro

Große Tablets kosten normalerweise viel Geld. Das haben wir bei Apple mit dem iPad Pro 12.9 gesehen, aber auch bei Samsung mit dem Galaxy Tab S8 Plus (Test) oder Tab S8 Ultra. Das Galaxy Tab S7 FE ist zwar mit aktuell 400 Euro (bei Amazon anschauen) günstiger, kostet aber immer noch sehr viel. Genau da kommt jetzt das Honor Pad 8 ins Spiel. Dieses kostet umgerechnet nur 220 Euro und besitzt ein 12-Zoll-Display (Quelle: Weibo).

Das Honor Pad 8 besitzt acht Lautsprecher. (Bildquelle: Honor)

Technisch kann das Honor Pad 8 durchaus überzeugen. Das Display löst mit 2.000 x 1.200 Pixel hoch auf, es kommt ein Snapdragon-680-Prozessor zum Einsatz, dem bis zu 8 GB RAM und 128 GB interner Speicher zur Verfügung stehen. Der Akku misst 7.250 mAh und lässt sich mit 22,5 Watt wieder aufladen. Trotzdem ist das Android-Tablet nur 6,9 mm dünn und wiegt knapp über 500 Gramm. Als Betriebssystem gibt es Android 12. Für guten Klang sollen insgesamt acht Lautsprecher sorgen, die DTS:X Ultra unterstützen. Perfekt also, um Filme und Serien zu schauen oder zu spielen.

Mit dem Magic 4 Pro hat Honor schon einen guten Start hingelegt:

Kommt das Honor Pad 8 nach Deutschland?

Das ist die große Frage, die aktuell nicht beantwortet werden kann. Honor hat das Pad 8 bisher nur in China vorgestellt. Da das Unternehmen aber nach der Abspaltung von Huawei auch in Deutschland Marktanteile gewinnen möchte, würde es nur Sinn machen, dieses Tablet bei uns auf den Markt zu bringen. Günstige Modelle besitzen meist ein 10-Zoll-Display. Mit dem größeren Display und dem niedrigen Preis könnte Honor hervorstehen.