Aktuelle Grafikkarten sind gerade Mangelware. Die Folge: Die Preise für RTX 3070 und Co. schießen immer weiter in die Höhe. Laut der Gerüchteküche könnte Nvidia jedoch noch ein Ass für alle PC-Spieler im Ärmel haben, die auf der Suche nach einer günstigen Mittelklasse-Grafikkarte sind: die Neuauflage der RTX 2060.

Alte Grafikkarte in neuen Schläuchen: Nvidia soll an verbesserter RTX 2060 arbeiten

Das Gerücht hält sich bereits seit Monaten: Laut diversen Quellen arbeitet Nvidia intern schon lange an einer Neuauflage der RTX 2060. Die Mittelklasse-Grafikkarte der Turing-Ära erschien vor knapp 3 Jahren, kostete zum Marktstart 370 Euro und galt für viele Spieler als günstiger Einstieg in die Welt der Raytracing-GPUs.

Mittlerweile hat sich am Markt einiges getan, vor allem bei den Preisen. Dank der Hardware-Krise kostet der Nachfolger der RTX 2060, die RTX 3060, aktuell gut und gerne mal 800 Euro. Absoluter Wucher, wenn man bedenkt, dass der Leistungssprung zwischen den beiden Karten zwar durchaus spürbar ist, aber nicht ansatzweise einen solchen Preisanstieg rechtfertigt.

Laut einigen Berichten scheint in knapp zwei Wochen Nvidia jedoch noch ein weiteres Ass aus dem Ärmel ziehen zu wollen, welches wieder etwas Schwung in den Grafikkartenmarkt bringen könnte: ein Revival der RTX 2060. Die neue Version der alten Grafikkarte soll im Gegensatz zum Original dieses Mal mit 12 statt 6 GB VRAM ausgestattet sein.

Und auch die Leistungsaufnahme fällt höher aus als die der Vorgängermodelle. Statt 160 Watt scheint Nvidia einen Verbrauch von 184 Watt anzupeilen. Damit wäre das neue Modell sogar stromhungriger als die SUPER-Variante der RTX 2060, was sich aber positiv auf die Performance auswirken könnte. Zudem soll die Karte 2.176 CUDA-Kerne bieten – die gleiche Anzahl, die auch in der RTX 2060 SUPER zum Einsatz kamen (Quelle: videocardz).

Mit anderen Worten: Die neue RTX 2060 mit 12 GB VRAM könnte durchaus das gleiche Leistungsniveau der RTX 2060 SUPER erreichen, welche nur knapp 10 Prozent hinter der RTX 3060 liegt.

Was soll die neue RTX 2060 kosten?

Eine offizielle Aussage zum angepeilten Verkaufspreis gibt es bislang noch nicht. Nvidia hat sich noch nicht einmal dazu geäußert, ob sich die Karte tatsächlich in Produktion befindet.

Aktuell scheint die Gerüchteküche jedoch davon auszugehen, dass die Neuauflage der RTX 2060 knapp 300 US-Dollar (umgerechnet etwa 267 Euro) kosten wird (Quelle: wccftech). Bei der Preisangabe soll es sich jedoch nicht um einen UVP handeln, sondern um den tatsächlichen Marktpreis.

Ob diese Vermutung stimmt, kann niemand sagen. In Zeiten der Hardware-Krise dürfte sich die neue RTX 2060 jedoch als echter Preiskracher entpuppen, sollten die Händler tatsächlich solche Kampfpreise aufrufen. Wir sind gespannt und halten euch auf dem Laufenden.