Entwickler CD Projekt Red wurde Opfer einer Cyberattacke. Den Hackern gelang es, interne Firmendaten und den Quellcode von Cyberpunk 2077 und weiteren Spielen zu kopieren.

CD Projekt Facts

Via Twitter meldetet Entwickler CD Projekt Red das Hacker in das interne Netzwerk des Unternehmens eindringen konnten. Dabei wurden Kopien des Quellcodes von Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Gwent und einer noch unveröffentlichten Version von The Witcher 3 gemacht. Außerdem stahlen die Hacker Dokumente mit Informationen über Buchhaltung, Personal, Verwaltung und Investoren.

CD Projekt Red veröffentlicht ein Statement zu der Situation gemeinsam mit der Lösegeld-Notiz der Hacker:

Important Update pic.twitter.com/PCEuhAJosR — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) February 9, 2021

Die Hacker drohen damit, alle gestohlenen Daten zu veröffentlichen, wenn CD Projekt Red den Forderungen nicht nachkommen würde. Laut den Hacker würde die Veröffentlichung der Daten dazu führen, dass CDPR einen enormen Image-Schaden erleiden würde, da alle dann sehen würden „wie beschissen ihr Unternehmen funktioniert“.

In ihrem Statement erklärt CDPR, die Hacker haben Daten im internen Netzwerk verschlüsselt, die Wiederherstellung durch Backups habe aber bereits begonnen. Das Unternehmen will weder den Forderungen entsprechen noch mit den Erpressern verhandeln. Die Behörden wurden eingeschaltet, außerdem untersuchen IT-Spezialisten den Vorfall.

Im Jahr 2017 war CDPR schon einmal Opfer einer solchen Cyberattacke. Damals wurden erste Designs für Cyberpunk 2077 gestohlen und auch bei diesem Fall wurde nicht auf die Forderungen eingegangen, da sich um alte und eher unwichtige Daten handelte. Das ist dieses Mal zwar anders, nachgeben will CDPR aber nicht.

CD Projekt Red betreibt mit GOG eine Plattform, auf der auch Spieler persönliche Daten hinterlegt haben. Soweit CDPR es mit dem aktuellen Wissensstand sagen kann, wurden allerdings keine Daten von GOG-Nutzern und Spielern entwendet. CDPR sollte sich innerhalb von 48 Stunden bei den Hackern melden, der Vorfall eignet sich am 8. Februar 2021.