Es weihnachtet im neuen Trailer zu Hawkeye, der kommenden Marvel-Serie auf Disney+. Außerdem gibt's jetzt einen genauen Release-Termin.

Die kommende Marvel-Miniserie Hawkeye hat seit heute nicht nur einen wunderbar unterhaltsamen Trailer, sondern auch einen geplanten Release-Termin: Mit der ersten Folge dürft ihr am 24. November 2021 auf Disney+ rechnen. Der neue Trailer verspricht außerdem eine ordentliche Einstimmung auf Weihnachten (mit Superhelden!), die Ende November zum richtigen Zeitpunkt kommt.

Schaut den nagelneuen Trailer zu Hawkeye:

Weihnachten, Familie und Hawkeye

Was machen Superhelden an Feiertagen wie Weihnachten? Natürlich die Welt retten – oder zumindest ein paar Menschenleben. Im neuen Hawkeye-Trailer seht ihr, wie Clint Barton (Jeremy Renner) sich auf die Suche nach einem bekannten Verbrecher begibt, um mit seiner Vergangenheit abschließen zu können. Sein Ziel: Zu Weihnachten wieder zu Hause bei seiner Familie zu sein. Aber ob das klappt?

Als er bei seiner Mission auf die junge Kate Bishop (Hailee Steinfeld) trifft – die beste Bogenschützin der Welt – wird die ganze Sache um einiges komplizierter. Die beiden arbeiten fortan zusammen, wobei es wahrscheinlich ist, dass Clint hiermit seine Rolle als Hawkeye an Kate Bishop weitergeben wird. In Hawkeye werdet ihr außerdem die Schauspieler Vera Farmiga (The Conjuring) Fra Fee (Cinderella), Tony Dalton (Better Call Saul), Zahn McClarnon (Doctor Sleep), Brian d'Arcy James (Devs) and die Newcomerin Alaqua Cox zu sehen bekommen.

Neben dem Marvel-Blockbuster Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, der gerade in den Kinos läuft, erscheint 2021 noch ein weiterer Marvel-Film im Kino – nämlich Spider-Man: No Way Home, dessen Release am 17. Dezember 2021 geplant ist. Auf Disney+ herrscht aber keineswegs Marvel-Flaute bis Hawkeye, denn ab dem 5. November soll dort die Serie Eternals erscheinen. Auch Ms. Marvel sollte eigentlich noch 2021 bei Disney+ laufen; bis jetzt gibt's aber noch keinen Release-Termin.