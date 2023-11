Huawei legt nach: Nächste Smartphone-Sensation steht an

Huawei hat in den letzten Monaten bewiesen, dass sich das chinesische Unternehmen langsam, aber sicher aus den Fängen des US-Banns befreit hat. Mit dem Huawei P70 Pro soll der nächste Schritt zur Unabhängigkeit gemacht werden. Das wird sich auf die Bildqualität der Kamera auswirken.

Wenn Smartphone-Hersteller ihre Geräte bauen, dann nutzen diese oft viele Komponenten anderer Hersteller. Diese Abhängigkeit von fremden Technologien hat Huawei nach dem US-Bann fast das Genick gebrochen. Nach über vier Jahren des US-Banns hat das chinesische Unternehmen aber den Absprung geschafft. Das Mate 60 Pro war das erste Smartphone seit Jahren, welches wieder mit einem eigenen Kirin-Prozessor und chinesischem 5G-Modem ausgestattet ist. Der Drang zur Unabhängigkeit soll beim P70 Pro die nächste Stufe erreichen.

Demnach soll Huawei laut neuesten Gerüchten im kommenden Flaggschiff-Smartphone P70 Pro erstmals einen komplett eigenen entwickelten Kamerasensor verwenden. Damit würde sich Huawei von Zulieferern in dem Bereich abkapseln und ein weiteres Risiko zum Bann der Komponenten vermeiden (Quelle: GSMArena). Gleichzeitig könnte Huawei so aber auch die Hardware noch besser an die Software anpassen.

Laut DxOMark ist das Huawei P60 Pro aktuell das beste Kamera-Smartphone der Welt. Ob der Nachfolger diesen Titel mit dem eigenen Sensor beerben kann, wird sich zeigen müssen. Zumindest beim Kirin-Prozessor und dem 5G-Modem haben die chinesischen Unternehmen gute Arbeit geleistet. Das Mate 60 Pro ist im Heimatland von Huawei extrem gefragt und bringt Huawei langsam wieder an die Spitze.

Huawei P70 Pro nur für China?

Huawei bietet das Mate 60 Pro nur in China an. Es ist davon auszugehen, dass auch das P70 Pro nur im Heimatland verkauft wird. Dann wohl mit neuem Kirin-Prozessor und dem chinesischen 5G-Modem. Trotzdem wird es interessant sein zu sehen, was der neue Kamerasensor von Huawei leistet und ob er mit den besten Modellen auf dem Markt mithalten kann.

