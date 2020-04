Der von Hand gezeichnete Action-Plattformer Indivisible schickt euch auf eine abenteuerliche Reise in ein fremdes Fantasy-Land, gespickt mit Echtzeit-Kämpfen und mystischen Kräften. Mystisch ist auch der Switch-Release des Spiels, denn von dem wussten selbst die Entwickler nichts – es ist einfach erschienen, auf geisterhafte Art. Huch?

„Fühlt ihr euch, als hättet ihr die Ankündigung verpasst? Ihr seid nicht allein, denn unser Team hat das auch nur herausgefunden, weil uns die Leute auf Twitter beglückwünscht haben. Wir hatten keine Ahnung! Aber da ist es nun einmal“, Indivisible-Entwickler Mike Zaimont beendet seinen Tweet mit einem niedlichen Huch?-Smilie, denn er und sein Team sind genauso überrascht vom Switch-Release des Spiels, wie die Fans:

HEY, THAT THING EVERYONE WANTED?@IndivisibleRPG is out RIGHT NOW digitally for Switch in North America!

Feel like you missed the announcement? You’re not alone, our team found out because people on Twitter sent us congratulations! I had no idea! But there it is! :^P

1/ pic.twitter.com/bByIeD0rhj

— Mike Zaimont (@MikeZSez) April 28, 2020