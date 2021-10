Instagram gehört zu den wichtigsten Apps in unserer Gesellschaft. Sie ist schon lange nicht mehr einfach nur eine Plattform, auf der man Bilder teilt, sondern auch ein Ort zum Kommunizieren. Wenn dieser Weg abgeschnitten wird, belastet das viele Menschen. Instagram hat das jetzt auch eingesehen und führt deswegen eine Warn-Funktion ein.

Instagram: Warn-Funktion informiert über Ausfälle

Der gigantische Ausfall von WhatsApp, Instagram und Facebook hat nicht nur Spuren bei der Gesellschaft hinterlassen, die gemerkt hat, wie stark man von solchen Apps in unserer täglichen Kommunikation abhängig ist, sondern auch erste Folgen. Wie Instagram offiziell mitteilt, wird man eine Warn-Funktion integrieren, die euch darüber informiert, wenn es Probleme bei der App gibt (Quelle Instagram). In den Aktivitäten könnt ihr dann sehen, was los ist, wenn Instagram nicht so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte:

Instagram will euch so einerseits darüber informieren, wenn es ein Problem gibt und gleichzeitig aufklären, worum es geht. Dort wird also die erste Anlaufstelle sein, wenn Probleme auftauchen, um zu erfahren, was wirklich los ist. In diesem Bereich werdet ihr nicht nur benachrichtigt, wenn Probleme auftauchen, sondern auch, wenn sie gelöst wurden.

Die neue Warn-Funktion wird von Instagram zunächst in den kommenden Monaten in den USA im kleinen Rahmen getestet. Man möchte erst einmal sehen, wie sich die Geschichte entwickelt. Sollte das eine Lösung sein für das Informationsproblem, das bei Ausfällen von Instagram herrscht, wird man die Funktion weiter ausrollen. So ist zumindest der aktuelle Plan.

Instagram informiert über Account-Status

Solltet ihr in die Situation kommen, dass ihr gegen die Richtlinien von Instagram verstoßt, dann erhaltet ihr zukünftig im Bereich „Account Status“ alle Informationen zu der Geschichte. So könnt ihr direkt sehen, ob euer Account in Gefahr ist, wenn ihr euer Verhalten nicht ändert.