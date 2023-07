Das iPad gehört unzweifelhaft zu Apples erfolgreichsten Produkten der letzten Jahre. Die grundsätzliche Form hat sich jedoch nie geändert. Nun könnte sich dies in Zukunft ändern. Apple denkt nämlich über ein grundsätzlich neues Design nach.

Die Form folgt der Funktion – form follows function. Ein bekannter Grundsatz, der von Apple seit jeher beherzigt wird. Ein neues iPad-Design nur um seiner selbst willen wird es von Apple demnach nicht geben.

Da wundert es kaum, dass ein iPad heute grundsätzlich noch immer so ausschaut wie einst im Premierenjahr 2010. Das große Display im Format 4:3 und in seiner Funktion als Touchscreen gibt nun mal die eigentliche Form vor. Ändern wird sich das Design also erst, sollte Apple in Zukunft einen generell andersartigen Bildschirm verbauen.

iPad mit faltbarem Display: Für Apple eine Überlegung wert

Gerüchte dazu gibt es immer wieder. Im Mittelpunkt ein iPad mit einem faltbaren Display. Einem Buch gleich könnte ein solches Tablet seine wahre Größe verbergen und ließe sich einfach aufklappen. Erste Berichte erreichten uns bereits im letzten Jahr. Demnach experimentiert Apple zwar auch mit faltbaren iPhones, würde aber wohl einem faltbaren iPad tatsächlich den Vorzug geben.

Kommt der Idee schon nahe, wenngleich es sich um ein Smartphone handelt:

Anfang 2023 greift der bekannte Apple-Insider Ming-Chi Kuo derartige Gerüchte auf und bestätigte Apples Planungen. Demnach könnte ein solches neuartiges Tablet schon 2024 vorgestellt werden. Dem widersprechen jedoch die anderen namhaften Experten wie Mark Gurman von Bloomberg und Ross Young, CEO von Display Supply Chain Consultants.

Jetzt erhält die Vorhersage von Ming-Chi Kuo aber erneut Schützenhilfe. Einem neuen Bericht nach erwägt Apple, in Zukunft tatsächlich ein faltbares iPad auf den Markt zu bringen (Quelle: DigiTimes via MacRumors). Glaubwürdige Informationen dazu stammen von Quellen aus der vorgelagerten Lieferkette Apples.

Ein Blick zurück und nach vorn:

Teurer als ein aktuelles iPad Pro

Weitere Details zu einem solchen Apple-Tablet verraten die Informanten allerdings noch nicht. Zu früh dürfte das Entwicklungsstadium sein. Allerdings würde Apple wohl ein solches wegweisendes Produkt sowohl in Größe und Preis über dem aktuellen iPad Pro mit 12,9-Zoll-Display positionieren.

Bis die Technologie günstiger wird und damit auch weiteren Käufergruppen zur Verfügung steht, dürften noch viele Jahre vergehen. Vorausgesetzt Apple denkt nicht nur über ein faltbares iPad nach, sondern entwickelt es am Ende auch zur Marktreife.