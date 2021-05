Um dies vorweg klarzustellen: Das folgende „iPhone M1“ ist gegenwärtig nur die verrückt geniale Idee eines italienischen Designers, doch dieser Entwurf hat es in sich. Löst der doch auf eindrucksvolle Weise ein seit Jahren bestehendes Problem der Apple-Handys auf findige Weise. Muss man und vor allem Apple mal gesehen haben.

Apple Facts

Antonio De Rosa ist kein Unbekannter, der Design-Spezialist aus Italien kreierte in den letzten Monaten so eindrucksvolle Konzepte wie das „iPhone VR“ oder auch Teslas „erstes“ Smartphone. Mit dem „iPhone M1“ genannten Entwurf nimmt sich der Produktgestalter nun einem altbewährten Problem von Apples Smartphones an. Die besitzen nämlich seit dem iPhone X im oberen Displaybereich diese störende Kerbe – genannt „Notch“. Zwar haben sich Nutzerinnen und Nutzer mittlerweile daran gewöhnt, ein ungetrübtes Bildschirmvergnügen wäre dennoch willkommen.

iPhone M1: Apples möglicher Vorsprung durch Asymmetrie

Statt auf bisher weniger ausgereifte In-Display-Kameras zu setzen, wendet der Designer lieber einen Trick an, auf den so bisher noch niemand wirklich gekommen ist. Er verschiebt den quadratischen Kamerabuckel einfach sichtlich aus dem Gehäuse und setzt ihn asymmetrisch ein. Der so gewonnene Raum im Frontbereich wird nun einfach für die TrueDepth-Kamera genutzt – Face ID und Selfies sind weiterhin möglich, aber das darunterliegende Display erstrahlt nun makellos ganz ohne Kerbe. Warum ist denn da bisher niemand darauf gekommen?

Eine direkte Antwort haben wir darauf nicht, aber vielleicht eine Vermutung. So genial die Idee auch sein mag, ein asymmetrisches iPhone ist eher doch sehr gewöhnungsbedürftig. Aber schlecht schaut es nicht aus. Ich meine, wenn man sich zuvor an die Notch gewöhnte, kann man sich sicherlich auch damit anfreunden. Etwaige Experimente mit „Loch-Kameras“ wie für 2022 vermutet und die schon erwähnten Cams unter dem Display kann sich Apple dann schenken. Spart Entwicklungskosten und das finale Ergebnis ist für den Nutzer nicht anders, schon jetzt könnte man von den Vorzügen eines echten Vollformatdisplays profitieren.

Davon ab bietet der Entwurf noch so manches Detail. Der Name suggeriert beispielsweise den Einsatz des Apple M1. Darüber ließe sich streiten, wie sinnvoll es wäre, ein iPhone mit Desktop-CPU zu verwenden. Sinnvoll vielleicht dann, wenn ein solches iPhone mittels Dockingstation als Mac- oder iPad-Ersatz dienen würde. Doch soweit geht das Konzept dann doch nicht.

Noch mehr Details

Freuen könnte man sich beim „iPhone M1“ in jedem Fall über einen verbesserten Klang, denn Lautsprecher befinden sich nicht nur wie gewohnt im unteren Bereich, sondern auch im oberen Bereich des Handys. Die kleinen zusätzlichen Löcher für die Lautsprecher verweisen schon mal darauf.

Erkennbar im Konzept sind zudem ein In-Display-Fingerabdrucksensor und die Existenz eines Lightning-Anschlusses. Letzteres ist dann wieder alles andere als „innovativ“ und dürft selbst von Apple in zwei, drei Jahren bei zukünftigen Modellen „beerdigt“ werden, so die Gerüchteküche.

Dennoch: Schon allein die gewitzte Idee der asymmetrischen Kameraphalanx ist mehr als nur einen Blick wert. Meiner Meinung nach sollte Apple da mal ganz genau hinschauen. Könnte sich für Anwender und natürlich auch für den Hersteller am Ende lohnen. Nur den Mut, so etwas auch tatsächlich umzusetzen, müssen die Damen und Herren in Cupertino schon selber finden.