Netflix hat es vorgemacht, bei Disney+ lässt sie nicht mehr lange auf sich warten: Werbung in kostenpflichtigen Streaming-Diensten wird immer mehr zu Normalität. Bisher hat Prime Video hier die lobenswerte Ausnahme geboten. Doch damit soll wohl bald Schluss sein.

Amazon will Geld sehen: Mehr Werbung bei Prime Video nur Frage der Zeit

Amazon arbeitet offenbar darauf hin, Werbung beim beliebten Streaming-Dienst Prime Video einzuführen. Das berichtet das Wall Street Journal und verweist dabei auf interne Quellen bei Amazon. Demnach will man mehr Werbung schalten, um so die hohen Kosten für Eigenproduktionen des Streaming-Dienstes wieder reinzuholen.

Die Planung ist dem Bericht zufolge noch in den Anfängen. Daher steht das konkrete Modell, wie Werbung in Zukunft geschaltet werden könnte, noch nicht fest. Abonnenten sollten aber wohl damit rechnen, dass es in diesem Fall teurer für alle wird, die lieber weiter ohne Werbung Serien und Filme bei Prime Video ansehen möchten.

Den internen Quellen bei Amazon zufolge sollen vor allem die Amazon Originals genannten Eigenproduktionen auf hohes Interesse bei potenziellen Werbe-Kunden stoßen. Sprich: In Erfolgsserien wie The Boys oder bei Prestigeprojekten wie Die Ringe der Macht könnten besonders teure Werbeplätze verkauft werden.

Damit ist auch klar, dass es bei der jetzt diskutierten Werbung bei Amazon nicht um Trailer vor oder nach einer Serie oder einem Film geht. Die sind bei Amazon schließlich bereits keine Seltenheit. Stattdessen geht es um klassische Werbeblöcke, die etwa während eines Films abgespielt und diesen unterbrechen würden.

Wer das vermeiden möchte, könnte dann eine teurere Abostufe abschließen müssen. Aber auch andere Alternativen sind denkbar. So hat Amazon mit der Neuausrichtung von Amazon Music bereits gezeigt, dass man auch andere Wege geht. Dort gibt es seit kurzem ohne Aufpreis viel mehr Musik zu hören. Gleichzeitig muss man aber mehr zahlen, um Songs und Alben on Demand hören zu können.

Ohne Werbung geht es kaum noch, aber trotzdem gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Streaming-Anbietern:

Für Serien oder Filme ist dieser Schritt kaum vorstellbar. Aber es zeigt, dass Amazon bei der Überarbeitung seines Streaming-Angebots kreativ wird und wohl einen eigenen Weg geht. Während Netflix ein Werbe-Abo eingeführt hat, das günstiger als andere Stufen ist, müssen Nutzer von Disney+ wohl bald ebenfalls draufzahlen, um Werbung zu vermeiden. Wir informieren euch, sobald klar ist, für welche Seite Amazon sich entscheidet.