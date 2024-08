Klatsche für Nintendo: Zahlen beweisen – es wird Zeit für den Switch-Nachfolger

Es ist mal wieder so weit: Nintendo hat seine aktuellen Quartalszahlen veröffentlicht – und im direkten Vergleich zum Vorjahr geht es steil bergab. Eines ist klar: Es wird langsam Zeit für die Nintendo Switch 2.

Nintendos neuer Geschäftsbericht: Profit sinkt um 71 Prozent

Einmal im Quartal veröffentlichen große Publisher und Unternehmen ihre aktuellen Geschäftszahlen, um Anleger und Investoren über die aktuelle Lage zu informieren. Nun hat auch Nintendo seinen Bericht für die Monate von April 2024 bis Juni 2024 veröffentlicht.

Anzeige

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass Nintendo regelrecht den Bach runtergeht. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der operative Gewinn von umgerechnet 1,15 Milliarden Euro auf 338,2 Millionen Euro – ein Rückgang von grob 71 Prozent (Quelle: Nintendo).

Doch das liegt vor allem daran, dass es im Vorjahresquartal für Nintendo besonders gut lief. Schließlich erschien in diesem Zeitraum The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Und das Spiel sorgte nicht nur für zahlreiche Games-Verkäufe, auch der Absatz der Nintendo Switch wurde dadurch höchstwahrscheinlich weiter oben gehalten.

Anzeige

Und das ist nicht der einzige Mega-Erfolg, den Nintendo in dieser Zeit vor einem Jahr landen konnte. Im April 2023 erschien auch noch Der Super Mario Bros. Film, der massig Geld in die Kassen spülte und der 2026 eine Fortsetzung spendiert bekommen soll. Mit anderen Worten: Dass Nintendo es nicht schaffen würde, mit diesen Zahlen auch dieses Jahr Schritt zu halten, sollte allen klar sein.

Was muss die Nintendo Switch 2 auf dem Kasten haben? Die Redaktion hat klare Vorstellungen:

Switch-Nachfolger: Das sollte die Switch 2 können! Abonniere uns

auf YouTube

Nintendo erwartet Rückgang der Switch-Verkäufe

Entsprechend ist auch nur wenig verwunderlich, dass Nintendo sich dazu entschlossen hat, bei den Verkaufserwartungen der Nintendo Switch etwas auf die Bremse zu treten. Während im letzten Fiskaljahr noch 15,7 Millionen Switch-Konsolen verkauft wurden, geht Nintendo aktuell davon aus, dass man am Ende des laufenden Geschäftsjahres 13,5 Millionen verkaufte Switch-Konsolen verbuchen kann.

Anzeige

Ob der Konzern es tatsächlich schafft, vor allem in der Weihnachtszeit 2024 noch entsprechend viele Switch-Konsolen zu verkaufen, bleibt abzuwarten. Wir gehen davon aus, dass viele potenzielle Käufer sich dieses Jahr eher zurückhalten werden, weil sie damit rechnen, dass im Laufe des nächsten Jahres die Nintendo Switch 2 erscheint. Einen konkreten Release-Termin für den Switch-Nachfolger bleibt Nintendo den Fans bislang aber weiterhin schuldig.

Die Switch ist zwar toll, aber wenn Nintendo diese 6 Kritikpunkte endlich aus der Welt schaffen würde, wäre die Hybrid-Konsole noch besser:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.