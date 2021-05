Disney+ bietet nicht die meiste Unterhaltung für Kinder – zu diesem Fazit kommt jetzt ein bekannter Streaming-Guide. Selbst für die Top 3 hat es bei Disney+ der Untersuchung zufolge nicht gereicht. Auch die Konkurrenz von Netflix schneidet nicht ganz so gut ab, wenn es um Inhalte für Kinder geht.

TV NOW Facts

Streaming für Kinder: Disney+ nur auf Platz 4

Wenn es um Serien und Filme für Kinder bei Streaming-Anbietern geht, dann ist Disney+ überraschend nicht in den Top 3 zu finden. Obwohl der Katalog eigentlich groß genug sein müsste, hat es in einer jetzt veröffentlichten Erhebung von JustWatch zufolge nur für den vierten Rang gereicht. Damit kann man sich zwar vor Netflix positionieren, muss sich der Konkurrenz dann aber doch deutlich geschlagen geben.

Zum ANgebot von Disney+

Ganz an die Spitze hat es etwas überraschend TV NOW geschafft, das Streaming-Portal von RTL. Hier gibt es nicht weniger als 725.691 Stunden an Inhalten für Kinder. Auf dem zweiten Platz ist Amazon Prime Video zu finden, hier stehen 679.362 Stunden zur Verfügung. Knapp vor Disney+ ist Joyn zu finden, das zu ProSiebenSat.1 Media und Discovery gehört.

Die Rangliste von JustWatch im Überblick:

Disney+: Trotzdem große Auswahl für Kinder

Dennoch haben Kinder bei Disney+ eine umfangreiche Auswahl, die von JustWatch mit 561.612 Stunden beschrieben wird. Nach Disney+ sind auf den weiteren Plätzen Netflix, Magenta TV (Telekom) und Sky zu finden, wie das Portal Macwelt zusammenfasst.

Was gibt es bei Disney+?

Warum es bei Disney+ im direkten Vergleich weniger Inhalte für Kinder gibt als bei der Konkurrenz, kann dadurch erklärt werden, dass Disney bei seinem Streaming-Portal nur Eigenproduktionen anbietet. Bei TV NOW und Amazon Prime Video gibt es diese Einschränkung nicht.