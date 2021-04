Sailor-Moon-Fans aufgepasst, es gibt sehr gute Nachrichten! Wie Netflix bekannt gab, hat sich der Streamingdienst die Lizenz an den „Sailor Moon Eternal“-Filmen gesichert und wird diese noch dieses Jahr anbieten.

Sailor Moon: Film knüpft an die Serie an

Vielleicht seid auch ihr mit der Anime-Serie Sailor Moon aufgewachsen und habt die Staffeln und Filme bereits vor Dekaden im Fernsehen rauf und runter geschaut. In den Jahren 2014 bis 2016 erhielt die Franchise mit Sailor Moon Crystal ein Reboot – in neuem Look und noch näher an der Manga-Vorlage von Naoko Takeuchi.

Der Film Sailor Moon Eternal knüpft an die Serie an und feierte am 8. Januar 2021 in Japan Kinopremiere. Der zweite Film folgte dann im Februar 2021 und schickte die Fans noch einmal auf eine Reise mit Bunny, Rei, Minako, Makoto und Amy.

Sailor Moon: Wann steht der Film bei Netflix zur Verfügung?

Der Start für „Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: Der Film“ ist für den 3. Juni 2021 exklusiv auf Netflix angesetzt, ihr müsst euch also nicht mehr allzu lang gedulden.

In der offiziellen Beschreibung von Netflix heißt es übrigens:

„Die hübschen Kriegerinnen für Liebe und Gerechtigkeit kehren in einem völlig neuen Doppel-Feature zurück, in welchem wunderschöne Träume lebendig werden! Schließe dich in diesen Filmen, die auf der beliebten Reihe „Dream“ von Naoko Takeuchis kultiger-Saga basieren, deinen liebsten Sailor-Kriegerinnen an, wenn sie den mysteriösen Dead Moon Circus attackieren und verblüffende neue Kräfte erwecken.“

